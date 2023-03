El presidente Gabriel Boric tuvo una entrevista con el matinal Buenos Días a Todos, donde conversó varios temas con Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy. Sobre el final de aquella charla se vivió un tema algo incómodo, luego que el conductor recordara una promesa al mandatario.

Se trata del caso de un niño llamado Emiliano, quien padece Atrofia Muscular Espinal tipo 1 y necesita uno de los medicamentos más caros del mundo.

“El Presidente estuvo acá el año pasado en el programa y yo le entregué en su momento una carta de Vanessa, la mamá de Emiliano”, indicó.

“Bueno, me contacta la familia de Vanessa y me dicen que hasta ahora no han tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Esto fue un compromiso suyo y usted se lo entregó luego al Ministerio de Salud”, agregó.

Ante eso Boric respondió: “Yo di la instrucción de que se pusieran en contacto con Vanessa. Ahora, a mí me llegan infinitas solicitudes todos los días y lamentablemente no a todas se les puede decir que sí. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar una solución”.

A mi me parece que se le tenía que decir y pedirle una respuesta concreta porque un niño no merece eso, pero se hacía en privado. No me gustan las encerronas y menos cuando es un tema particular elegido entre cientos equivalentes por el conductor. Muy yoyó y mi cruzada. — pablo mackenna dorr (@pablomackenna) March 14, 2023

Crítica a Eduardo Fuentes por episodio con Boric

Esta situación fue comentada por Pablo Mackenna en Twitter, realizando una severa crítica a su colega y asegurando que las situaciones debían ser planteadas en terreno.

“A mí me parece que se le tenía que decir y pedirle una respuesta concreta porque un niño no merece eso, pero se hacía en privado”, aseveró.

“No me gustan las encerronas y menos cuando es un tema particular elegido entre cientos equivalentes por el conductor. Muy yoyó y mi cruzada”, concluyó.