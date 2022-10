A través de redes sociales, la actriz chilena Magdalena Max-Neef quiso comentar el estado de su colega y amigo Gabriel Prieto, quien se encuentra hospitalizado en estado grave debido a una falla multisistémica.

La icónica intérprete publicó un video en Instagram donde agradeció la preocupación de sus seguidores, quienes le consultan por el estado del actor con el que protagoniza la película Consuegros.

“Sabía que a Gabito lo quiere mucha gente, pero creo que ni él ha dimensionado cuánto y cuánta gente lo quiere, cosa que me hace muy feliz”, comenzó diciendo.

En eso, Max-Neef aseguró que “lo que más quiero es que se mejore luego para poder mostrarle todos los recados, todos los mensajes, todas las preguntas, los deseos que yo espero que repercutan en su estado de salud”.

Magdalena Max-Neef y el estado de Gabriel Prieto

Asimismo, quien fundó Teatro Aparte con Prieto y los intérpretes Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, quiso actualizar el estado del actor de Hasta Encontrarte, lamentando que este “sigue muy grave”.

“Gabito sigue con riesgo vital y está con un problema de función renal, por lo que lo están dializando”, aseguró, añadiendo que el intérprete además “está en un coma inducido”.

“Les cuento esto porque hay mucha gente que me pregunta cómo está, sin embargo, está un poquito mejor que ayer. Creo que el hecho de que esté un poquito mejor y no un poquito peor es algo que a mí, por lo menos, me da mucha esperanza”, agregó poco después.

Max-Neef destacó también los buenos deseos que recibe en sus redes sociales, llamando a que “sigan rezando y mandando buena energía y tanto, tanto amor a Gabito”.

“Esperemos puras buenas noticias”, cerró la intérprete de Los Venegas.

Horas antes del video, Max-Neef publicó un sentido mensaje a su amigo, donde recordó diferentes momentos juntos y deseó la pronta recuperación de Prieto.

Según contó Juan Pablo Sáez a Radio Bío Bío, el artista se encuentra grave debido a una infección por COVID que se vio agravada por una diabetes que sufría.

“Tiene comprometido el hígado y parte del sistema cardíaco. La preexistencia de la diabetes más el COVID, que lo agarró ahora, lo tiene complicado”, agregó.

“Estamos todos con la confianza de que Gabriel se va a recuperar, aunque no es menos cierto que su situación es delicada”, comentó su colega.