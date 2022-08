A mediados de agosto, el cantante urbano Carlos Rain Pailacheo, mejor conocido como Pailita compartió en redes sociales que se sometería a una cirugía en el rostro. Así, la tarde del lunes el músico compartió su primera imagen desde su visita al quirófano.

Específicamente, Rain Pailacheo se había realizado una intervención en la nariz debido a que tenía el tabique desviado. Así, una semana después de la intervención, el trapper compartió una fotografía donde se ve recostado en su cama mientras juega videojuegos.

“Qué es esooooooooo”, escribió, recordando el popular meme de TikTok con humor. Esto debido a que, pese a que su pose se mostraba natural, aparece con un parche quirúrgico que cubre el puente de su nariz, a su vez que se ve un adhesivo en la punta de esta para mantener una postura correcta al cicatrizar.

En eso, Pailita aprovechó de dirigirse a sus seguidores. “Gracias por tanto amor y por preocuparse por mí. Han sido días difíciles, pero aquí estamos, felices como siempre”, cerró en su mensaje.

¿Por qué Pailita se operó la nariz?

Según reveló antes de la cirugía, pese a que se trataba de una cirugía estética, todo se debía a motivos de salud. “Para los que no saben, esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita (nariz)”, comenzó diciendo entonces.

Quien es una de las voces de Ultra Solo explicó que todo se debía a que tiene el tabique desviado. “Es difícil que lo vean por cámara, pero lo tengo desviado”, describió mientras intentaba mostrar su nariz a la cámara.

“No sé si cuando chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado”, explicó. Asimismo, aseguró que es por esta misma razón que “hablo como gangoso”, asegurando que “necesito operarme”.

“Así que eso. Me opero por una mejor vida. La salud está primero, antes que todo. Así que ahí van a estar al tanto”, cerró entonces.