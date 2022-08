El actor de Verdades Ocultas, Cristián Arriagada publicó a través de Instagram el nacimiento de su primera hija con Cecilia González y lo hizo mostrando una tierna fotografía de la pequeña.

En el mismo post, el intérprete nacional reveló el nombre que le dieron a la niña.

“Reinterpretamos el amor. Entramos a una nueva dimensión, donde nada más importa”, comenzó escribiendo Arriagada en la red social.

“Bienvenida nuestra pequeña viajera en el agua y en el tiempo. ¡Bienvenida nuestra pequeña Pascale!”, celebró el actor, junto a una fotografía donde se le ve junto a su pareja sostener la pequeña mano de la niña.

Rapidamente la publicación se llenó de comentarios y felicitaciones para la nueva familia: “Aaaaaaa!!!!, Se abre una nueva dimensión del amor. Felicitaciones a ambos queridos y hermosos amigos”, le escribió su colega Cristián Riquelme; “Bienvenida, tienes una madre y un padre maravillosos!!!!”, les dijo la también actriz Carola Varleta; Mientras que su coprotagonista en Soltera Otra Vez, Mayte Rodríguez, afirmó: “La dimensión más infinita”.

La pareja, que comenzó su relación en el 2012, contrajo matrimonio en noviembre del 2018. Cristián conoció a Cecilia, quien es diseñadora gráfica, a través del hermano de Jorge Zabaleta, Nicolás.

“Un día él me dice: ‘Compadre, te tengo a la mina perfecta’, pero ella no me pescó ni en bajada”, relató en ese momento Arriagada en el programa Íntimo, conducido por Francisco Saavedra.

Sin embargo, tiempo después la relación se afianzó y se convirtieron en pareja. De hecho, fue en marzo de este año que Cecilia dio a conocer que se encontraba en la dulce espera.