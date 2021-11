Durante la noche de este lunes, el cantante chileno Jorge González conversó de diferentes temas en el programa Mentiras Verdaderas.

En ese contexto, el exguitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, señaló que su también examigo no fue sincero al momento de negar el hecho de que ambos hicieron las paces.

“Jorge miente. Pero no es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien. Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también”, señaló Narea a través de Twitter.

“En todo caso, me dijo que jamás (me) reconocerá públicamente”, añadió.

Jorge miente. Pero no es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien. Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también. En todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente https://t.co/xRECxGgtZQ

— Claudio Narea (@claudionarea) November 16, 2021