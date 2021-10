En los próximos días debuta la nueva edición de “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”, libro donde Claudio Narea narra su versión sobre su paso por la influyente banda sanmiguelina.

Esta vez, el relato trae varias novedades. Una de ellas, es su reciente quiebre con Miguel Tapia, ex Prisionero con el que se venía presentando en vivo durante la última década, además de los detalles de su “reconciliación” con Jorge González.

“Yo quería seguir tocando con Miguel. Para mí fue sorpresivo que dijera que se retira de los escenarios. Yo esperaba solucionar los temas con él, pero el discurso prisionero es incoherente si hay chanchullos por debajo”, comentó al diario La Tercera.

Sus dichos hacen alusión a los acuerdos comerciales de la nueva serie sobre el grupo que alista la plataforma Movistar +.

“Él inscribió la marca Los Prisioneros en los 80, pero ahora la ha usado para su propio beneficio. No sé si es venta, cesión o arriendo, pero llegó a un acuerdo en solitario para que contaran nuestra historia, que es la de Jorge, Claudio y Miguel. Y cobra él no más, pero los ingresos deben ser para todos”, agregó.

“La avaricia no es buena compañera, y sobre todo en este caso, porque el discurso sobre injusticias y desigualdades que hemos tenido siempre no queda nada bien en la voz de una persona que se apropia de algo colectivo, de algo que es de cada uno de los miembros de Los Prisioneros, aunque la banda no exista como tal”, cuenta en el libro, al que tuvo acceso al matutino.

“Es inconsecuente ir con el discurso prisionero durante el estallido social y quedarse con toda la plata (…). En todo caso no tengo nada contra la nueva serie y tampoco es que con Miguel hayamos peleado ni discutido en mala, sino que simplemente cada quien toma sus decisiones. Pero no tiene sentido hacer ningún concierto más con él, porque solo ve su interés personal y no puedo tocar con alguien así… Narea y Tapia no van nunca más”, detalla.

Reconciliación con Jorge

Según Narea, el acercamiento con González se produjo primero vía Instagram, mediante una cuenta con pseudónimo en la que conversaron sobre sus orígenes en Los Pseudopillos y Los Prisioneros.

“Jorge me escribió desde una cuenta con un nombre que no voy a revelar, y que en el libro lo describí como ‘anónimo’. Así como en 2016 Miguel le dio mi email a Jorge y él me escribió desde un correo con el nombre de Félix Leonino, ahora tenía otro pseudónimo que tiene que ver con él”, señaló.

“Al recibir los primeros mensajes por Instagram, dudé. Aunque después se fue afianzando la idea de que quien estaba detrás de esto era Jorge González. Eran sus palabras, sus historias, no me cabía duda. En el momento en que comenzamos a hablar de Los Pseudopillos ya me quedó claro”, agregó.

“Con Jorge hemos hecho las paces. Esto es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo. Hace cinco años me envió un correo muy breve y raro, que respondí y ahí quedó todo, porque no respondió más”.

“Creo que hablar fue positivo para los dos. Hubiese sido bueno visitarlo, yo estaba dispuesto, aunque de todos modos el encuentro ahora es posible”, escribió.

“Yo todo el rato le cuestioné que tenía que confirmar que era él. Pero incluso me dijo que le gustaría que fuera a verlo a su casa, con uno de mis hijos, pero después se retractaba porque me decía que ‘los periodistas iban a aparecer’. Hablamos de cosas que nadie más que nosotros dos sabíamos. Fue un mes de conversaciones y en tono amistoso”, dijo.

“La comunicación con él, en teoría, está abierta. Nosotros éramos muy amigos, sin embargo, él de pronto convenció a la gente que éramos enemigos. El ahora tiene mi teléfono y yo el suyo. Yo sé que él está tranquilo respecto de las cosas que me dijo y viceversa. Creo que hablar fue positivo para los dos. Hubiese sido bueno visitarlo, yo estaba dispuesto, aunque de todos modos el encuentro ahora es posible”, agrega.