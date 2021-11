Tras meses sin saber sobre su estado de salud, Jorge González, el emblemático vocalista de Los Prisioneros, reapareció en pantalla la noche del lunes para conversar con Eduardo Fuentes en el programa Mentiras Verdaderas, de La Red.

El músico nacional habló de diferentes temas con el periodista desde su estado actual hasta política. Sin embargo, recordando cosas de las que se arrepentía, el cantante afirmó que a sus 23 años “por mujeres, pasé sobre amistades”.

Al realizar este comentario, Fuentes recordó los dichos de Claudio Narea, que hablaban de una reconciliación.

“En realidad no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho las paces”, dijo de inmediato el cantante.

Pese a su información, Fuentes leyó uno de los dichos de Narea donde afirma que hablan por correos electrónicos, cosa que el músico desmintió.

“A estas alturas del partido, no veo para qué hablar con él, ya fue. Uno se junta con los compañeros del colegio pero después no”, añadió.

“Los recuerdo con cariño, pero no los echo de menos”, cerró el músico.

“Se han dicho tantas cosas de mí que ya no me importa”

Otro tema que abordó González fue la serie de críticas que ha recibido a lo largo de su carrera musical. “Se han dicho tantas cosas de mí en la prensa que ya no me importa, me importa lo que pasa con la gente que quiero”, comentó.

Fuentes, de todas formas, le preguntó sobre algún episodio que le haya molestado, y aunque la voz de Con Suavidad dijo que ninguno, recordó cuando Narea señaló que era homosexual.

“Un excompañero de Los Prisioneros escribió que yo era gay, y yo pienso… si yo fuera gay, ¿no lo habría dicho nunca? ¿Me habría quedado callado? ¿Estás seguro?, como si fuera un ofensa ser gay”, le dijo el artista a Fuentes.

“Lo encontré demasiado siglo XIX, y al final para ser gay hay que ser bien hombre en este mundo”, agregó enseguida el exPrisionero.

Sobre si se preguntó por qué dijo eso, solo se limitó a decir que “nunca me lo pregunté, yo creo que fue por decir algo, para que lo escuchen”.

“Prefiero un Mujica que un bolsonaro”

La conversación dio lugar también a las preferencias del cantante para las elecciones presidenciales de este fin de semana. Ahí, el músico aseguró que “voto por el viejito Artés”. “Prefiero un Mujica que un Bolsonaro”, afirmó.

Al respecto, Fuentes recordó el apoyo del cantante por Jadue en las primarias y quiso saber la razón de que no siguiera a Boric. “No me convence mucho, es un poquito yellow”, bromeó el artista.