Alex Hirsch, creador de la serie animada Gravity Falls, disparó con todo contra Disney a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el escritor y dibujante estadounidense acusó un doble discurso de la firma, a propósito del Mes del Orgullo LGBT.

Todo comenzó luego que la compañía de Mickey Mouse compartiera un mensaje en alusión a la mencionada conmemoración.

“Hay espacio para todos bajo el arcoíris. Feliz Mes del Orgullo”, escribieron en un tuit junto a una imagen en la que aparecen algunos de sus personajes.

La publicación no cayó nada de bien en Hirsch, quien usó su cuenta para señalar: “Disney en privado: ¡Corta la escena gay! ¡Podríamos perder preciosos centavos de Rusia y China!”.

“Disney públicamente: Ponemos un sticker de arco iris en el parachoques de Lightning McQueen hoy. Adolescentes, consuman nuestros productos”, agregó.

Pero no sólo eso, ya que posteriormente lanzó: “Para cualquier creativo en tv, cine, editorial o streaming: por favor, envíen spam sin piedad a sus ejecutivos señalando “hay espacio para todos bajo el arcoíris” la próxima vez que les digan que “revise” su personaje LGBTQ+ por ‘no ser apropiado para Disney"”.

“Los pasos hacia adelante a menudo son seguidos por pasos hacia atrás, especialmente cuando las empresas operan desde un lugar de miedo. Critico con la esperanza de ver menos miedo de ellos en el futuro”, remarcó.

Recordemos que en agosto de 2020 el dibujante aseguró que Disney le había prohibido hacer “cualquier representación explícita de LGBTQ+” en la serie. “Aparentemente, ‘el lugar más feliz del planeta’ significaba ‘el más hetero’”, indicó en aquella oportunidad.

Su publicación fue hecha a propósito de otro tuit de Dana Terrace, guionista quien celebró que desde Disney le habían permitido incluir un personaje bisexual en la serie animada The Owl House.

Back when I made GF Disney FORBADE me from any explicit LGBTQ+ rep. Apparently “happiest place on earth” meant “straightest” But as of today, thanks to @DanaTerrace & team there are explicitly queer ANIMATED MAIN CHARACTERS on DISNEY TV. Im so proud & happy to say that #OwlHouse https://t.co/AlxUlbcy5j

— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) August 9, 2020