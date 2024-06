Jin (Kim Seok-Jin) se ha convertido en el primer integrante del grupo de K-pop BTS es terminar su servicio militar en Corea del Sur y, a solo un día de su salida del ejército, ya se ha reunido con sus fans.

El artista lideró personalmente la Festa 2024, evento que anualmente celebra el aniversario del debut del grupo, que fue en junio de 2013.

Recordemos que el servicio militar es obligatorio para todos los hombres en la República de Corea y Jin fue el primero de BTS en ingresar, en diciembre de 2022. El resto de los miembros aún están en el ejército.

En Festa, el músico no solo habló y cantó para 4 mil fanáticos que lograron una entrada, sino que también abrazó -literalmente- a 1.000 fans que ganaron un sorteo realizado por medio de la plataforma Weverse.

En la ocasión, Jin expresó a la audiencia, de acuerdo al periódico coreano The Korea Times, que “finalmente, he regresado a la casa que extrañaba tanto. Se siente como si estuviera debutando de nuevo. No puedo cantar bien. Mi rostro y manos están temblando. Es un caos“.

Añadió que “como salí (del ejército) ayer, aún no me he ajustado bien. Así que les agradecería si pudiesen perdonarme generosamente si es que cometo errores o si mi performance no es buena”.

Asimismo, en referencia a sus compañeros de BTS, dijo: “es muy difícil. Chicos, ¿dónde están? Los extraño”.

El mismo Jin compartió imágenes del evento en Instagram y fans que asistieron han publicado numerosas capturas de la ocasión.