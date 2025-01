Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La propietaria de la emblemática casa de Carrie Bradshaw en la serie Sex and The City, ubicada en el número 66 de Perry Street, ha expresado su cansancio por la constante afluencia de turistas y planea instalar una reja metálica para proteger su privacidad y recuperar su "calidad de vida". Barbara Lorber describió la presencia continua de visitantes frente a su casa, tomando fotos, haciendo ruido y desobedeciendo las medidas de control actuales. Tras una audiencia pública, se le ha otorgado el permiso para instalar la reja, respaldada por una vecina y algunos turistas, con el objetivo de preservar la tranquilidad de los residentes. La casa, famosa por la serie "Sex and the City", seguirá siendo un punto de peregrinación para los fans mientras se protege la privacidad de los habitantes.