Hollywood ha impuesto modas a lo largo de los años y ha penetrado en el inconsciente colectivo de la sociedad a nivel mundial. Si aparece en la pantalla grande, las personas suelen quererlo o al menos probarlo, como es el caso de los cócteles más icónicos del cine, los que son más conocidos por los personajes que lo popularizaron que por sus ingredientes y sabor.

En entrevista con BioBioChile, la bartender Fabiola González -integrante de la Asociación Nacional de Bartenders (ACOBAR) y jefa de barra de Soberbio Bar- entregó recomendaciones y técnicas para preparar estos famosos tragos del cine en casa.

El espía más famoso de la historia es el Agente 007 y todo lo que rodea a este clásico personaje es icónico para los coleccionistas o amantes del cine, aunque sin duda, uno de sus sellos más representativos es su cóctel de autor; el Vesper Martini.

“Nunca tomo más de una copa antes de cenar, pero la que me tomo me gusta que sea larga, potente y bien hecha”, es una de las famosas frases de James Bond, que da a entender que este Martini preparado con vodka y Lillet Blanc -aperitivo italiano herbal y amargo-, es una preparación de cinco estrellas.

“La particularidad del cóctel en la película es que Bond pide este cóctel agitado y no refrescado. El Martini original va refrescado, por lo que podemos entender que a 007 le gustaba su cóctel un poco más suave”, recalca González a la presente redacción.

Otra diferencia del Martini tradicional es que, para potenciar los sabores propios de la preparación, la decoración no es con aceitunas, sino que con una lámina de piel de limón.

“Es un cóctel que funciona como aperitivo, ya que no es tan alto en alcohol y tiene la amargura ideal para comenzar a abrir el apetito”, profundizó la bartender.

Quizás no tan popular como el Vesper Martini de James Bond, pero igual de icónico en el cine, es el Banana Daiquiri que Michael Corleone pide en la segunda entrega de El Padrino. Un cóctel tropical que llama la atención por la personalidad del personaje que lo bebe en el film, pero que tiene directa relación con el contexto histórico en que transcurre la película de Francis Ford Coppola.

"How do you say 'banana daiquiri?'"

"Banana daiquiri."

A relevant #moviequote from The Godfather: Part II (1974) on #NationalDaiquiriDay. Rent the movie here: https://t.co/91KgyjEKLFpic.twitter.com/K2S05F3iST

— DVD Netflix (@dvdnetflix) July 19, 2020