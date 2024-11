Como Agua para Chocolate, la novela de Laura Esquivel, que recorre el desamor de Tita de la Garza, es sin duda una de las obras latinas más reconocidas de todo los últimos 30 años.

Con una versión en el cine en 1992, ahora llega de nuevamente a la pantalla pero en formato de serie, de la mano de MAX.

Para dar contexto, la serie se desarrolla en un México revolucionario, donde Elena de la Garza impide la felicidad de Tita, la menor de sus hijas, ya que por tradición a ella le tocará cuidarla hasta el día en que muera. Además, se niega al matrimonio con Pedro Múzquiz.

Relegada principalmente a la cocina, Tita lograr llevar sus sentimientos a cada uno de sus platillos, un secreto casi mágico que permite a los demás sentir lo que ella siente.

BioBioChile conversó con Azul Guaita, quien interpreta a Tita, y Ángeles Cruz, actriz mexicana que tiene el papel de Nacha, quien le enseñó todos sus secretos de cocina a la protagonista principal.

La cocina en el centro de Como Agua para Chocolate

El escenario principal de Como Agua para Chocolate es la misma cocina, la que toma un rol mucho más relevante, incluso fuera de pantalla.

Como toda obra, que mezcla drama y romance, sus protagonistas principales no siempre toman las mejores decisiones, y considerando los tiempos de hoy, muchas pueden ser cuestionables. Muchas de estas decisiones se conversan en la cocina.

Sobre este punto, Azul Guaita, quien interpreta al personaje principal, dijo que “Yo creo que algo que me ayudó mucho a entender a Tita que fue adentrarme en la cocina. Tuvimos clases de cocina y pudimos preparar todos los platillos que vienen, entonces ahí me pasaron muchas experiencias que me ayudaron mucho a entender a Tita y el porqué hace las cosas y con la pasión que las hace”.

Incluso, enfatiza en que logró entender cómo Tita transmite las emociones por medio de la cocina y la forma en que sigue adelante y crear algo positivo, independiente de las cosas negativas que le ocurren a lo largo de la obra. Algo que a ella le costaba entender, según dijo la actriz.

“Algo que a mí me costaba mucho entender, claro, porque son tiempos distintos, es cómo basas tu vida, cómo luchas tanto por un hombre, pero es más lo que representa Pedro para ella, para ella no es solo escaparse y dejar todo atrás (…) Pedro para Tita es libertad, y ella está luchando por esa libertad de amar sin juicios, sin sentirse mal al respecto”, enfatizó.

Por su parte, Ángeles relató que uno de los retos actorales más tremendos es encarnar a estas mujeres que buscan una libertad que hoy es cotidiano, pero no así hace 100 años.

“Ver que estas mujeres estaban imposibilitadas por la sociedad, por la época, por el tiempo, por los prejuicios, es encontrar ese lugar de respiro. En el caso de Nacha y de Tita lo encuentran en la cocina, en esta elaboración de la magia, de la creación, de cuidarse a sí mismas, de alguna manera aconsejarle ‘sigue tu corazón, no te detengas porque yo ya me detuve"”, manifestó Cruz.

Actrices y sus personajes

Como muchas actrices, siempre buscan la forma de conectar, incluso, esos matices parecidos que hacen que ambos se representen con sus personajes. En el caso de Azul, para ella “personalmente, algo que conecto mucho con Tita es lo sentimental que es. Tita es una mujer muy fuerte, pero que siente todo y yo también soy así, yo soy muy sentimental (…) y algo que me deja Tita, es que ella no se estanca, no se deja hundir por esas emociones negativas, sino que las transforma en algo positivo”.

“En el caso de Nacha, yo creo que yo soy una apasionada de la comida, o sea, yo siempre digo ‘a mí por el estómago’. Goce mucho encarnar ese personaje, porque para mí la comida me mueve, para mí la comida es un abrazo de afecto a mis amigas a mis amigos, no? Cuando quiero apapachar a alguien, le cocino, le invito a la casa, le comparto mi alimento”, relató Ángeles Cruz, sobre cómo ella vivió el papel de Nacha a través de la cocina.

Tanto en el libro como en la serie se puede sentir el vínculo maternal que existe entre Nacha y Tita, una relación de cariño y amor que incluso supera la que tiene Tita con su madre.

La complicidad de Tita y Nacha en la cocina

Sobre cómo construyeron esta relación y reflejarla en la pantalla, ambas coincidieron en que la cocina fue fundamental.

“Algo que nos ayudó bastante fueron las clases de cocina que tuvimos. Buscando una relación entre Nacha y Tita logramos tener una conexión entre nosotras personalmente, Ángeles y yo logramos tener una conexión y una complicidad en la cocina y yo aprender muchísimo de Ángeles, ya sea en la cocina o en el trabajo”, manifestó Azul, quien recalcó la bondad de Ángeles para compartir sus conocimientos.

“Yo creo que, bueno, que era importante como este proceso previo y también en el set, no tener aprendido nada, siempre hay que entrar con el cuerpo y el alma abierta y la vulnerabilidad de trabajar en confianza, y yo creo que eso es muy bonito, porque ahí se unen dos generaciones, se une nuestro gusto por hacer lo que hacemos, por habitar otras historias y la generosidad de Azul y también de todo el equipo”, relató la actriz que interpreta a Nacha.

El primer capítulo de la serie de Como Agua para Chocolate ya está disponible en la plataforma MAX. También se puede ver todos los domingos a las 21:00 horas por HBO.

Revista la entrevista completa a continuación: