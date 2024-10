Prime Video sorprende con la noticia de una nueva versión mexicana de la popular serie “The Office”, titulada “La Oficina”, dirigida por Gaz Alazraki y Marcos Bucay, conocidos por su trabajo en producciones como “Club de Cuervos” y “Nosotros los Nobles”. La adaptación estará ambientada en Aguascalientes y el primer capítulo ya fue rodado el pasado agosto. Esta sería la segunda versión en español de la serie, siendo la primera adaptación hecha por Canal 13 con el título “La Ofis”. Aunque la fecha de estreno y el elenco no han sido revelados, los seguidores ya especulan sobre los posibles actores protagonistas.

Prime Video anunció una nueva versión mexicana de la famosa serie “The Office”.

Tal como lo lees, Prime Video confirmó, a través de sus redes sociales, una nueva adaptación de la serie, el nombre que llevará, y quienes estarán a cargo de dirigirla.

Gaz Alazraki, quien ha trabajado en producciones como “Club de Cuervos”, “Nosotros los Nobles”, entre otras, será el productor de la nueva versión, junto a Marcos Bucay, productor de “Cómo Sobrevivir Soltero”, quien será el autor-productor de la misma.

Versión mexicana de “The Office”

En la publicación revelada por Prime Video, se incluye una fotografía del guion, con uno de los capítulos escrito por Marcos Bucay, el cual ya habría sido rodado el pasado 29 de agosto de este año.

“La Oficina”, será el nombre de la producción, la cual estará ambientada en Aguascalientes, una ciudad de México.

Aquel lugar, “estará dirigido por Jerónimo Ponce III, el gerente regional del negocio familiar Jabones Olimpo. El equipo de oficina tendrá que lidiar con las dificultades de trabajar en una empresa familiar en la que el jefe simplemente no está a la altura de su papel”, detalla Variety.

¡Bienvenidos a La Oficina! 🇲🇽 Gaz Alazraki y Marcos Bucay nos traen la nueva versión mexicana de The Office. Prepárate para conocer la caótica pero divertida vida laboral en Aguascalientes. La Oficina llega pronto a Amazon Prime. pic.twitter.com/YR6q2pUd5L — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) October 23, 2024

“Es realmente emocionante hacer nuestra propia versión de una de las comedias más exitosas de todos los tiempos”, dijo Alonso Aguilar, jefe de Originals México en Amazon Studios, para el medio citado.

Testimonio de sus productores

“La subcultura del trabajador de oficina en México es una de las más ricas y surrealistas del mundo, y con Marcos Bucay y Gaz Alazraki, los dos creadores de comedia más exitosos del país, sabemos que tenemos algo único que superará todas las expectativas y dejará sin palabras a los fans de las versiones anteriores”, mencionó.

“He querido adaptar The Office desde que compré los DVDs de Ricky Gervais en 2003. Todo en su humor y formato me hace considerarla la comedia más audaz que he visto,” dijo Alazraki.

Por su parte, Bucay agregó que, “hacer la versión mexicana de The Office es un sueño, ya que fue precisamente gracias a la serie original, The Office, que decidí escribir comedia”.

Esta adaptación mexicana sería la segunda versión en español de la exitosa serie. En 2008, las pantallas de Canal 13 adaptó la serie con el título “La Ofis”.

De esta manera, Prime Video confirmó que “La Oficina” “llegará pronto” a su catálogo, pero no reveló la fecha exacta del estreno.

Tampoco se sabe quiénes serán los actores que estarán a cargo de dar vida a los personajes principales, sin embargo, fandom del país, han revelado los nombres de sus favoritos.