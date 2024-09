La noche de este domingo, Jessica Gunning obtuvo el primer Emmy de su carrera por interpretar a “Martha”, la escalofriante acosadora que inspiró la popular serie de Netflix, Bebé Reno.

Gunning fue nominada a la categoría “Mejor Actriz de Reparto de Miniserie”, donde compitió con estrellas como Dakota Fanning, Lily Gladstone, Aja Naomi King, Diane Lane, Nava Mau y Kali Reis.

Jessica encarna a una mujer que se obsesiona con Donny Dunn, un comediante interpretado por Richard Gadd, quien escribió y protagonizó la serie, basándose en una experiencia real suya.

Bebé Reno aborda temas sensibles como la salud mental, la soledad, el acoso y el abuso sexual, con una desgarradora trama que terminó dando la vuelta al mundo semanas después de su estreno en abril de este año.

La actriz, que ganó el premio en su primera nominación, agradeció a Netflix, a la producción de la serie, a sus compañeros de elenco y especialmente a Richard Gadd.

“Lo mantendré simple, solo quiero decirte que gracias por confiar en mí para ser tu Martha, nunca la olvidaré ni a ella ni a ti, o a todo esto, significa mucho”, concluyó.

