María Teresa Johns, madre de Jorge Matute Johns, quien fue asesinado hace más de 20 años en la región del Biobío, se ha manifestado en contra de la serie de Netflix que Fabula está desarrollando sobre el caso de su hijo. La madre de "Coke" dejó claro que no ha dado autorización para esta producción y expresó su desacuerdo con que se haga una adaptación.

Cabe señalar que, según informó Diario Financiero en julio pasado, la productora chilena está desarrollando una serie sobre el conocido “Caso Matute Johns”, de la mano de los directores Pepa San Martín y Fernando Guzzoni.

Ambos cineastas ya son conocidos por llevar historias reales al streaming, como hicieron hace poco con Baby Bandito, la adaptación para Netflix sobre “el robo del siglo” de Kevin Olguín en el aeropuerto de Santiago.

Ahora, la madre de Coke Matute, fue categórica al respecto y aseguró que la productora no se ha acercado a pedir autorización para esta nueva producción.

“Como familia no hemos autorizado ninguna serie que se haga con el nombre de mi hijo. Lo que ellos hacen es una ficción que lejos está de la realidad, yo no lo voy a aceptar“, explicó en una entrevista con Sala de Prensa.

En la misma línea, dijo que “yo no tengo miedo, ustedes conocen bien quién era Coke. Yo no estoy de acuerdo con que se realice ninguna serie con el nombre de mi hijo“, reiteró.

De acuerdo con el medio, quienes trabajan en la serie estarían realizando una investigación que incluso pasó por los tribunales de Concepción, para acceder a más detalles del caso. María Teresa señaló a la jueza que estuvo a cargo del caso de su hijo.

“Carola Rivas me está pasando a llevar como madre. Le diría que Chile tiene hartos problemas de seguridad y sería prudente que ella hiciera algo con los casos que tiene. El caso de mi hijo le quedó grande, si ella quiere hablar de su vida que lo haga, pero no le voy a aceptar que hable de Coke. Me siento muy mal porque están lucrando con el caso de mi hijo, también lucran con el dolor de una madre de una familia”, planteó.

Por su parte, reveló que está escribiendo un libro sobre la desaparición y asesinato de Jorge. “Estoy escribiendo desde el primer momento que desapareció mi hijo. Yo voy a hablar todo lo que guardé durante muchos años en mi memoria“, contó.

“Quiero que la gente lo lea para que sepa lo que pase estos 24 a 25 años porque nunca he podido asumir un duelo como corresponde porque siempre han habido diferentes hipótesis, pero la que más de daño fue la de la ministra Carola Rivas y además me denigró cuando fui a tribunales la última vez”, concluyó.

Recordemos que Jorge Matute Johns desapareció en 1999. La última vez que fue visto fue en la discoteca “La Cucaracha”, en Talcahuano. Su cuerpo no apareció hasta 2004 a orillas del río Biobío.

El caso inicialmente se cerró en 2010 sin encontrar al o los culpables de su asesinato. Sin embargo, se reabrió en 2014 y el Servicio Médico Legal (SML) determinó que Matute Johns fue asesinado con pentobarbital, un sedante que se utiliza en animales y que en dosis altas puede ser mortal.