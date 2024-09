Imelda Staunton vuelve como Dolores Umbridge para parque de Harry Potter: revelan primeras imágenes

La actriz británica Imelda Staunton retoma su papel icónico como la villana Dolores Umbridge, grabando escenas para una nueva atracción en el parque temático The Wizarding World of Harry Potter, en el Universal Orlando Resort de Florida, Estados Unidos, 14 años después de su última interpretación en la saga. La construcción de una nueva tierra dedicada al Mundo Mágico está en desarrollo y se espera que esté lista para 2025, combinando locaciones como el Ministerio de Magia del Reino Unido y la ciudad de París mostrada en el spin-off Animales fantásticos 2. Los ejecutivos del parque revelan que las nuevas atracciones incluirán el juicio contra Dolores Umbridge, donde la actriz brilló en su actuación, llevando al personaje al extremo.

La actriz británica Imelda Staunton ha tenido muchos papeles icónicos en su carrera en el cine y, sin duda, uno de los más recordados es su rol como la villana Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.

Umbridge aparece por primera vez como una profesora de Hogwarts, contratada por el Ministerio de Magia para espiar al director Albus Dumbledore, en la quinta película/libro, Harry Potter y la Orden del Fénix.

Staunton la interpretó tanto en ese filme de 2007 como en el sexto, Harry Potter y el misterio del príncipe (2009), y en el séptimo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010), siendo esta la última vez que la vemos como el recordado personaje.

Y ahora, 14 años después, Imelda ha retomado -de forma oficial y temporal- su papel como Dolores Umbridge, para grabar escenas que formarán parte de una nueva atracción del parque temático de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter, en el Universal Orlando Resort de Florida, Estados Unidos.

El Mundo Mágico se expande en Universal de Orlando

Recordemos que en el Wizarding World del complejo de Universal en

Florida hay dos “tierras” o sectores dedicados a Harry Potter, que representan distintas locaciones de las películas: el castillo de Hogwarts y el pueblo de Hogsmeade, y por otra parte, el Callejón Diagon.

Ante la popularidad de estas atracciones, Universal está construyendo una nueva tierra dedicada el Mundo Mágico, que combinará el Ministerio de Magia del Reino Unido y la ciudad de París mostrada en el spin-off Animales fantásticos 2: Los crímenes de Grindelwald.

La construcción ya está en desarrollo, así que se espera los sectores estén listos para 2025.

Primer vistazo al regreso de Imelda Staunton como Dolores Umbridge

A propósito de la celebración del Regreso a Hogwarts, que se conmemora cada 1 de septiembre, Universal publicó un video que revela nuevos detalles del próximo Ministerio de Magia británico que abrirá en Orlando.

Según relatan los ejecutivos del parque, las nuevas atracciones llevarán a los visitantes a través de todo el ministerio construido a escala real, incluyendo el Atrio (entrada) con la enorme Fuente de los Hermanos Mágicos, el techo encantado, la red de polvos flu y toda la escenografía idéntica a las películas; así como los distintos departamentos del ministerio, incluyendo el de Criaturas Mágicas y otros.

Este ministerio es descrito como la infraestructura más grande que han construido en los parques de Harry Potter a la fecha.

Como parte de esta tierra, los fans podrán formar parte de la atracción Harry Potter and the Battle at the Ministry (Harry Potter y la batalla en el ministerio), que incluirá el juicio contra Dolores Umbridge, pues recordemos que la villana fue enviada a la prisión de Azkaban con cadena perpetua por sus crímenes durante la guerra mágica.

Para este juicio es que Imelda Staunton retomó su papel como Dolores Umbridge, grabando escenas que se podrán ver en el parque.

“Ella estuvo absolutamente brillante en su actuación. Llevó a Umbridge al extremo”, comentó brevemente la asistente de dirección, Anisha Vyas Burgo, sobre el cameo sorpresa.