Este viernes, Disney reveló cómo se verá el protagonista alienígena del remake “live action” de Lilo & Stitch, adelantando que la película se estrenará a mediados de 2025.

El largometraje ya estaba anunciado desde 2018, y tras una lenta producción recién esta jornada hubo un primer vistazo al “experimento 626” durante el evento.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E

