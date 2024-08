Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El final de la segunda temporada de "House of the Dragon" se ha filtrado parcialmente en redes sociales esta semana, con clips virales en plataformas como TikTok, Twitter y Reddit. HBO confirmó la autenticidad de los videos y está trabajando para eliminarlos de internet. La filtración, que incluye unos 30 minutos del episodio 2x08, provino de un distribuidor externo internacional y no de la cadena. El final de la temporada 1 de "House of the Dragon" también se filtró en 2022.