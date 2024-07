Muchas veces, las películas de terror son difíciles de ver, pero no solo por el público, sino también por quienes trabajan en ella.

Así quedó registrado con Terrifier 3, la última película de Art, el payaso asesino.

Esta saga mezcla la violencia con el gore, con escenas que claramente son difíciles de ver por el realismo de las mismas y lo crudo que pueden llegar a ser.

De hecho, Terrifier 2 fue seleccionada entre las 100 mejores películas de terror, según el estudio Science of Scare Project, que posicionó al filme en el lugar número 21.

En la tercera entrega, la fórmula es la misma. Incluso el actor David Howard Thornton, quien interpreta a Art, señaló que hubo escenas que no pudo manejarlas y que incluso casi vomitó, según consigna el medio Unilad.

El pasado 18 de julio, Signature Entertainment, compartió el video de una miembro de su equipo quien, durante una de las visualizaciones en Reino Unido, no pudo aguantar y se tapó la cara en más de una ocasión.

Se trata de un video en blanco y negro, que muestra a la empleada haciendo muecas y cubriéndose los ojos. También gira la cabeza y evitar ver la pantalla, ante la imposibilidad de ver la escena completa.

The team at @SignatureEntUK witnessed a first look at footage from @damienleone’s #Terrifier3.

This was one reaction. She'll never be the same again.

Experience what she saw & more only in cinemas 11 October. pic.twitter.com/Xv97qyCuZ8

— Signature Entertainment 🎬 (@SignatureEntUK) July 18, 2024