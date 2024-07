Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor estadounidense James B. Sikking, reconocido por sus roles en series como \'Hill Street Blues\' y \'Doogie Howser\', falleció a los 90 años en su casa de Los Ángeles debido a complicaciones por la demencia que padecía. Trabajó en series como \'Brooklyn South\' y tuvo destacadas apariciones en cine como en \'Point Blank\' y \'Star Trek III: The Search for Spock\', además de un papel en \'The Pelican Brief\'. Nominado al premio Emmy, Sikking nació en Los Ángeles en 1934 y tuvo una notable trayectoria en la pantalla chica y grande.