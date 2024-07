La noche del domingo se estrenó el quinto capítulo de La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos que ya va por su segunda temporada y una inminente guerra entre dragones. Sin embargo, una polémica escena despertó el pudor de los seguidores de esta historia.

El momento mostró a un personaje no visto antes en la serie, se trata de Alyssa Targaryen, interpretada por la actriz Emeline Lambert, que fue la madre de Daemon (Matt Smith) y Viserys (Paddy Considine).

En la escena, Daemon está teniendo un confuso encuentro sexual con ella, en lo que parece ser una de las tantas alucinaciones que ha experimentado desde que se encuentra en Harrenhal, tratando de reunir un ejército para hacerse con el Trono de Hierro.

Mientras estaban juntos, su madre le decía: “Siempre fuiste el fuerte. El mejor guerrero. El jinete de dragones más valiente. Tu hermano tenía un gran amor en su corazón, pero carecía de tu constitución”.

“Viserys no tenía madera de rey. Pero tú, Daemon, naciste para el trono. Ojalá hubieras sido el primogénito… Mi hijo favorito“, continuó.

La escena generó una ola de reacciones en redes, pero más allá del pudor, muchos se preguntaron, ¿qué fue de Alyssa Targaryen?

