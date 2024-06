En el 2003, se estrenaba Freaky Friday o también conocida en Latinoamérica como “Un viernes de locos”, una cinta de comedia de Disney donde Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan interpretaban a madre e hija, quienes como resultado de un hechizo terminan cambiando de cuerpos.

Pero de ello han pasado 21 años y las actrices, además de gran parte del elenco original, se vuelven a unir para la secuela.

Fue la misma Lindsay Lohan (Harvey a toda marcha y Deseo Irlandés) la que reveló la noticia en su cuenta de Instagram.

“Los Coleman vuelven a los cines en 2025. La secuela de Un viernes de locos ya está en producción”, escribió junto a una fotografía donde se le ve sentada en las escaleras de sus respectivos tráiler.

No obstante, la imagen entrega señales de que podrían volver a cambiar de cuerpos nuevamente en esta cinta, puesto que Lohan está en el camarín de Tess y Jamie Lee Curtis en el de Anna.

De acuerdo a Deadline, la trama de esta secuela sigue a madre e hija varios años después de la primera cinta. En esta, Anna (Lohan) tiene una hija y pronto una hijastra. “Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces”, detalla el medio.

La película contará con el retorno de Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. Además de la integración de Sophia Hammons (Up Here), Maitreyi Ramakrishnan (Yo nunca, nunca), Julia Butters (Once upon a time in Hollywood) y Manny Jacinto (Top Gun: Maverick).