A un año de la “Operación Esperanza”, que culminó con el rescate de los hermanos Mucutuy, cuatro niños desaparecidos en la selva colombiana, el documental “Perdidos en el Amazonas” de Max retrata mediante los testimonios de sus protagonistas la búsqueda de los cuatro niños extraviados tras estrellarse la avioneta en la que viajaban junto a cuatro adultos que murieron en el impacto.

En conversación con BioBioChile, el productor Jaime Escallón, la directora Cristina Nieto y el periodista Jose Castaño -uno de los pocos que vio el suceso de primera mano-, quienes encabezaron la investigación de esos 40 tensos días que pusieron en vilo al mundo, explicaron cómo el documental no sólo narra el milagroso rescate, sino que también explora cómo este evento se convirtió en un símbolo de unidad nacional en Colombia, fusionando espiritualidad indígena con esfuerzos militares y comunitarios.

Con testimonios conmovedores y material exclusivo, el documental destaca la vastedad y la interconexión simbólica de la Amazonía, buscando convertirse incluso en una obra de arte conmovedora y auténtica.

Según detalló Escallón, para ello accedieron a “testimonios de primera mano de los abuelos de los niños, de Ana Mendoza -la hermana de uno de los líderes indígenas que falleció-, del dueño de la avioneta, de soldados y de personas que estuvieron días recorriendo cada centímetro de esa selva”. Todo ello, apenas semanas después de que los niños fueran encontrados el 9 de junio de 2023.

Así, asegura que su relato retrata cómo “el ejército y los indígenas y muchas otras instituciones estaban trabajando muy alineados y además estaban escuchando a la selva y haciéndole caso a la espiritualidad de los indígenas para encontrar a estos niños después de 40 días, en un momento absolutamente crítico, porque no iban a poder sobrevivir por mucho más tiempo”.

“Tenemos unos testimonios muy emotivos de personas, y además tenemos videos y fotografías que les pertenecen”, explica el cineasta, expresando que en ese material “aparece una cantidad de elementos y de datos y de imágenes absolutamente poderosas que hacen que este documental no sea uno periodístico ni noticioso: es una obra artística creada a partir de este evento, y de la experiencia, y de la manera en que lo narran esos personajes”.

Así “es cómo logramos articular a toda esta gente que decidió contarnos la historia a nosotros, que confió en nosotros, que compartió sus imágenes, sus vivencias y que las logramos articular en una narrativa sencilla, honesta, transparente, sin artificios y que, creo yo, sorprende y conmueve qué es lo que nos hizo a nosotros en la experiencia y esperamos que lo que haga a los espectadores”.

De esta forma, el documental retrata los más de 1.250 kilómetros recorridos en el Amazonas entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, por 120 uniformados, 70 indígenas, helicópteros y perros de rescate que participaron en la búsqueda.

Nieto, por su parte, manifiesta que lo impactante de esta historia “no es solo que hayan sobrevivido cuatro niños de edades muy cortas durante 40 días en la selva, sino que además se convirtieron en todo un símbolo para un país”.

Colombia “se unió en una búsqueda, en la que dos grupos enfrentados históricamente decidieron compartir un único objetivo y entenderse, que es algo que no ocurre siempre”.

De hecho, durante esas semanas, equipos de las Fuerzas Militares, organismos de emergencia y comunidades indígenas locales unieron esfuerzos para encontrar a los cuatro hermanos.

Asimismo, considera que este relato pone en en relieve “un lugar tan único como es la Amazonía, lo que allí acontece, cómo viven las personas que lo habitan, cuáles son las dificultades que tienen en su día a día, y retrata de alguna manera a través de un hecho muy concreto, que es la supervivencia de estos cuatro niños y como lo lograron hacer, muchas otras miradas y prismas de un país”.

El espíritu de la Selva

A la hora de explorar el Amazonas, y la búsqueda de los niños en sus peligrosos paisajes, un rasgo clave fue la espiritualidad de los indígenas en la zona, y la mitología atribuida a la selva.

En este sentido, Castaño, quien vivió el rescate en persona, asegura que “esta historia no puede entenderse o no puede contarse sin el universo de los espíritus amazónicos, e importa muy poco si nosotros creemos mucho en eso”.

“Lo cierto es que ese universo simbólico pero también real de los espíritus atraviesa el relato de quienes participaron en la búsqueda de los niños”, añade. “A veces se nos olvida el tamaño de la Amazonía. Si fuera un país, sería el sexto más extenso de la Tierra, y ese enorme territorio está habitado no solamente por la enorme cantidad de árboles y de especies, sino también por todas las interacciones que existen entre esos seres que allí lo habitan”.

Esas interacciones, acota, “son las que definen justamente la complejidad amazónica. Ese es el escenario de esta historia, que además en sí misma también establece una serie de de rarezas, de singularidades, es decir, más, más extraño, más complejo que esto, imposible. Así que este documental es un grandísimo esfuerzo, un gigantesco esfuerzo de decantación y de claridad”.

Más allá del “personaje” en que se convierte el Amazonas, hay otros dos complejos de tratar, pero que marcaron igualmente el relato y las noticias en torno al rescate de los niños: el de Manuel Ranoque, padrastro de los hermanos acusado de haber violado a la mayor de los niños; y el del perro Wilson, desaparecido durante la búsqueda.

Respecto al primer caso, los directores explican que pese a que accedieron a información exclusiva al respecto, decidieron dejar el caso en manos de los tribunales por cuanto no compete directamente al rescate mismo.

“Yo espero que esta situación, sobre todo por los niños, se resuelva adecuadamente, pero esa es la decisión”, sostiene Escallón. “Eso no quiere decir que no lo investigamos, investigamos muchísimo, pero por eso no lo incluimos”.

En cuanto a Wilson, si bien tiene su lugar en el documental, éste no coincide con algunos relatos que han circulado en torno a su papel en la búsqueda. Según Castaño, “en el vértigo de la noticia, hace un año, se contaron muchas cosas que luego el tiempo ha ido decantando”.

“Wilson, en efecto, fue muy importante en esas primeras versiones de la historia, y sigue siendo importante hoy como un personaje, pero te puedo contar que Wilson se extravió el día 13 de la búsqueda. La avioneta la encuentran hasta el día 15. Es decir, ni siquiera está presente para cuando la encuentran y solo entonces es que se dan cuenta de que los niños están vivos y han salido a caminar por la selva”.

Durante la búsqueda de los menores, las condiciones climáticas de la operación fueron tan desafiantes qué, según reportes, 14 indígenas abandonaron la misión por problemas de salud.

Lamentablemente, “Wilson nunca más fue encontrado, y después se supo con toda certeza de que el perro nunca estuvo con los niños porque ellos después lo relatan. Entonces digamos que es un personaje que se ha ido poniendo en otro lugar en el relato distinto al primer lugar en el que la historia al principio lo situó”.

“Lo que hace, lo que hace el documental justamente es situar la búsqueda, y es ahí donde subraya sus mayores virtudes y su mayor apuesta. Es una ventana, la más próxima a la que uno pueda asomarse a esta historia”, expresa el periodista.

El documental, producido por En Cero Coma Producciones (Fremantle) y Lulo Films, ya puede ser visto en las pantallas de Max.