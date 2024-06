Pocos son los detalles que se conocen de la nueva película de Gladiador, la que contará en esta oportunidad con el irlandés Paul Mescal como protagonista principal.

La secuela del filme, que le dio un premio Óscar a Rusell Crowe como mejor actor, nuevamente será dirigida por Ridley Scott.

Otro que está confirmado es el chileno Pedro Pascal, quien, según rumores, podría ser uno de los antagonistas de la película. Se suman estrellas como Denzel Washington, Joseph Quinn, Matt Lucas y Connie Nielsen, quien repetiría el papel de Lucila.

Dentro de lo poco que se sabe, es que esta nueva entrega estará enfocada en Lucio Vero (Mescal), el hijo de Lucila y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix). Fuera de eso, no hay mayores detalles, aparte de épicas batallas que incluso contarían con rinocerontes.

Pero como suele ocurrir, es difícil que un caso como este quede fuera de las filtraciones. Internautas compartieron en redes sociales las primeras imágenes de Paul como el nuevo “gladiador”.

De hecho, en las mismas fotos se puede ver que Mescal usa la misma armadura pectoral que utilizó “Máximo Décimo Meridio” (Crowe) durante la primera película. Solo son pequeñas las diferencias entre una armadura y otra, como por ejemplo los broches de los hombros.

Paul Mescal on the set of Ridley Scott’s ‘GLADIATOR 2’ pic.twitter.com/At0IOLEOsS

— best of paul mescal (@bestofmescal) June 11, 2024