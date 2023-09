Si hay un anime favorito de la última década elegido por los fans, es Shingeki no Kyojin, la obra del mangaka Hajime Isayama, producida por el estudio de animación Mappa, que anunció a través de una sinopsis, el estreno de la tercera parte de la temporada final.

Ahora bien, el anime tendrá el lanzamiento de su último arco en el mes de noviembre, siendo el día 4, donde finalmente podremos ver el desenlace de la historia de Eren Yeager.

No obstante, en 2021, ya se había presentado un episodio, de una hora, adaptando el antepenúltimo tomo del manga.

Dónde ver el estreno del final de Shingeki no Kyojin

Crunchyroll ha confirmado el lanzamiento de la tercera parte, por lo que veamos oficialmente cada capítulo de la temporada en su plataforma el mismo día de su estreno mundial y con doblaje en español.

La obra de Hajime Isayama ya ha sido culminada en su versión manga, con un final que dejó dividido a los fanáticos. Esta nueva división ha hecho saltar las alarmas a los seguidores con un supuesto cambio de las acciones del tramo final.

El protagonista principal, Eren Yeager, es un adolescente cegado por la venganza que se enrola en el ejército con el fin de destruir a los titanes por arrasar su ciudad y devorar a su madre.

De acuerdo con el propio Hajime en el canal NHK, se inspiró en crear el manga por un hecho ocurrido en su infancia. “He tenido esta vista desde que era un niño, así que tiendo a pensar que el mundo entero está dentro de estas montañas, me preguntaba cómo era del otro lado, no había una razón por la que no existieran gigantes al otro lado de los muros, esto representa tener que sobrevivir en el duro mundo exterior, en un mundo en el que tienes que luchar para seguir adelante”, cerró.