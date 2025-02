La cantante natural de Barranquilla, Colombia, Shakira, que hoy se alistaba para dar uno de sus dos conciertos agendados en Lima, Perú, finalmente canceló el show por recomendación médica.

Así lo informó las redes sociales de la artista, que notificó a sus fans que acudió de urgencia a la clínica Delgado, debido a un problema abdominal, por el cual permanece internada.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, indicó.

De esta manera, el concierto que se iba realizar este domingo 16 de febrero, será reagendado para una próxima fecha.

Según nuestro medio asociado, RPP, el problema médico ocurrió en horas de la noche del sábado pasado.

Algunos seguidores, visiblemente emocionados, portaban pancartas y entonaban canciones de Shakira, esperando recibir noticias alentadoras sobre su estado. “Estamos muy tristes. Queríamos verla en concierto”, mencionó una de las fanáticas. “Son 14 años desde que no viene y teníamos esa ilusión”, agregó.

Cabe mencionar que Shakira regresará a Chile con su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ el 2 y 3 de marzo en el Estadio Nacional.