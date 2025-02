Emilia Dides habló sobre un complejo momento de violencia psicológica que sufrió en su adolescencia. La Miss Universo Chile contó que tenía solo 17 años cuando atravesó aquella situación por la que tuvo que pedir ayuda.

“Yo tuve depresión a los 17 años, y fue una depresión que en ese momento la veía como quizás el fin de algo, quizás algo demasiado extremo y demasiado oscuro. Pero que ahora lo veo y digo ‘yo creo que por algo pasó, y menos mal pasó"”, explicó durante el programa Podemos Hablar, la noche de este viernes.

Según explicó Dides, la depresión partió por una relación que mantuvo en esa época “donde no me trataban muy bien psicológicamente“.

“Y al ser una niña, es una persona que me está diciendo que me ama demasiado, pero a la vez me está diciendo que soy una mierda (sic), básicamente. Entonces, ¿qué he decidido creer y por qué me quedo en esa relación?”, planteó.

“Decidí pedir ayuda”

Al ser tan joven, Dides, que ahora tiene 25 años, tuvo que buscar apoyo. “Cuando decidí pedir ayuda, recurrí a mi madre. Ella me dijo, es momento de cerrar esta puerta, por más que lo quieras, porque sí, uno quiere mucho a esas personas porque se hacen un poco adictivas. Me dijo, por más que mucho lo quieras, necesitamos que… necesito yo y necesitas por ti salir de esa relación”

“Yo le pedí ayuda, porque me despertaba todos los días a las 7 de la mañana -y soy una persona que duerme harto- súper preocupada, con un vacío dentro, no tenía hambre, sentía que algo no estaba funcionando porque yo nunca me había sentido así, y yo soy súper energética”, continuó.

“Y sentía que ya no estaban esas ganas, sentía que ya no estaba esa vibra, esa esencia. Y pasó un mes donde también fui plagada de pensamientos súper negativos, de quizás las soluciones son las más drásticas, quizás no hay nada que pueda hacer para salvarme”.

Ante esta oscura etapa, Dides reveló que incluso tuvo pensamientos de acabar con su vida. “Pero no era un deseo, si no era como: ‘podrías hacerlo’. Era como una guerra de mi corazón con mi mente, es algo súper personal, pero una guerra de mi corazón con mi mente, donde mi mente me decía, es la mejor solución, hazlo, vamos”.

“Él una vez me dijo ‘mátate"”, reveló la cantante al borde de las lágrimas. “Él una vez me dijo eso y yo lo amaba mucho, entonces fue súper doloroso sentir eso de él, cuando es una persona que me está diciendo constantemente que me ama y que soy la mujer más espectacular de su vida. Hasta que empiezo a entender que eso no es amor, eso es posesión, eso es celos, eso es locura, incluso”.

Aquello también le trajo problemas de autoestima. “Hubo muchos momentos de mi vida, incluso años después de esta relación, que estuve en otras relaciones donde la inseguridad me comía“, admitió.

“Era terrible porque es como súper carcelario vivir así. O sea, todo el tiempo pensando en que te van a cambiar, en que hay alguien mejor que tú, que hay personas increíbles en todas partes.

Sin embargo, logró salir de esa compleja etapa. “Cuando encontré esa seguridad adentro, ahí empecé a decir soy como soy y va a llegar alguien que ame esa versión de mí, que me ame como soy, va a llegar alguien que me mire y diga: ‘esta es la persona con la que yo quiero estar, así como es"”, concluyó.