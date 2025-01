Las primeras redadas y deportaciones en Estados Unidos, llevadas a cabo por la administración de Donald Trump, han conllevado una serie de reacciones, tanto políticas como internacionales. De hecho, incluso celebridades se han pronunciado, como la propia Selena Gomez.

Lo cierto es que, según reportó TMZ, la actriz posteó una historia en su cuenta de Instagram, donde se le veía llorando debido a esta situación.

Entre sollozos, Gomez expresaba: “No sé qué decir, estoy tan triste. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. La verdad es que no entiendo”.

Tras tomar aire, continuó: “Lo siento mucho, ojalá yo pudiera hacer, pero en serio puedo, y no sé qué hacer. Trataré de hacer algo”.

Recordar que la actriz, parte de la película En busca de Emilia Pérez, en su vida ha padecido de lupus, trastorno bipolar, depresión y SIBO.

En tanto, la historia en cuestión fue retirada desde las redes sociales de la exestrella de Disney Channel.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025