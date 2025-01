Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2025, el mexicano Carin León debutará en la Quinta Vergara tras ganar un premio Grammy, sin embargo, enfrenta la polémica por acusaciones de discriminación y abuso laboral hechas por su exguitarrista. Juan Miguel Molina denunció que fue despedido injustamente por no cumplir con requisitos físicos, a lo que Carin León respondió alegando conductas poco profesionales del músico. El artista se presentará el miércoles 26 de febrero en el festival, compartiendo escenario con Carlos Vives y Edo Caroe.

Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2025, el artista mexicano Carin León hará su debut en la Quinta Vergara, eso luego de llevarse el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana.

Sin embargo, aunque el cantante de “Según quién” aún no sube al escenario, ya lo aqueja una polémica, puesto que hace unos días su exguitarrista lo acusó de haberlo discriminado y haber ejercido abuso laboral en su contra.

Juan Miguel Molina, su antiguo músico, aseguró en una entrevista con la mexicana Solangel Ochoa que Carin León lo despidió, puesto que no cumplía con los requisitos físicos para seguir apareciendo en los escenarios.

“Quería dejarme detrás los escenarios, porque tenía que contar con ciertos requisitos como estatura, bien de físico y yo no los llenaba. Imagínense que tienen un puesto, y de la noche a la mañana los quitan, nada más porque ya no cumplían con las expectativas. Me discriminaron”, dijo en la mencionada entrevista.

La respuesta de Carin León

Luego de que estallara la polémica, el artista tomó sus redes sociales y respondió a las acusaciones mediante un comunicado, donde aseguró que la desvinculación del músico se debe a “conductas poco profesionales” de su parte.

“El ex prestador de servicios en cuestión fue desvinculado debido a una serie de situaciones graves que incluyeron conductas poco profesionales, tanto en el escenario como fuera de él”, comenzó explicando.

A lo que detalló: “Así como el presentarse en estado inconveniente en múltiples ocasiones, además de comportamientos agresivos hacia otros músicos y miembros de nuestro equipo. Estas conductas son totalmente incompatibles con los principios que guían nuestra labor diaria”, aseveraron.

A través de su equipo, Carin León, lamentó que la decisión se transformara en un malentendido, dijo en el comunicado.

Cabe recordar que el artista mexicano se presentará por primera vez en el Festival de Viña 2025, el próximo miércoles 26 de febrero, donde compartirá escenario con Carlos Vives y el comediante, Edo Caroe.