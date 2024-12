America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn, compañeras de elenco de Blake Lively en la película "Un verano en pantalones", salieron en apoyo a la actriz frente a la demanda de acoso sexual que ha presentado contra su coprotagonista en "It ends with us", Justin Baldoni. Lively acusa a Baldoni de comportamientos inapropiados, comentarios sobre su vida sexual, límites físicos sobrepasados durante el rodaje y también de orquestar una campaña para dañar su reputación.

Las actrices compañeras de elenco de Blake Lively en la recordada película Un verano en pantalones (2005), emitieron declaraciones de apoyo a raíz de la demanda que levantó Lively contra Justin Baldoni, su coprotagonista en It ends with us.

Recordemos que, la actriz presentó una demanda por acoso sexual contra Baldoni, donde también lo acusó de generar un mal ambiente laboral y de orquestar una campaña para arruinar su reputación.

Ahora, sus actrices y amigas America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn, salieron en defensa: “Como amigas y hermanas de Blake durante más de veinte años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la campaña que, según se informa, ha sido orquestada para destruir su reputación“, dice el comunicado que postearon juntas en Instagram.

“Durante el rodaje de It ends with us, vimos cómo reunió el valor para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus compañeros en el set, y nos horrorizamos al leer las pruebas de un esfuerzo premeditado y vengativo para desacreditar su voz“, continuaron.

Asimismo, apuntaron a que “lo más indignante es la explotación descarada de las historias de supervivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que solo pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa“.

“Nos impacta la realidad de que, incluso siendo una mujer tan fuerte, admirada y con recursos como nuestra amiga Blake, puede enfrentarse a una represalia tan contundente simplemente por atreverse a pedir un entorno laboral seguro. Nos inspira el valor de nuestra hermana al defenderse a sí misma y a los demás”.

¿Qué pasó con It ends with us?

Cabe señalar que, desde el estreno de la película, que trata sobre una mujer que se ve envuelta en un caso de violencia doméstica, inspirada en el libro de la autora Colleen Hoover, Lively y Baldoni han sido foco de polémicas.

Siendo Baldoni también el director de la cinta, ya se rumoreaban conflictos entre ambos actores. Además, la crítica apuntaba a que la violencia doméstica se trató de manera banal e incluso “glamorizaron” el tema.

Asimismo, la atención se centró en Lively, ya que no estaría dando la suficiente importancia a un personaje víctima de violencia, a ojos del público.

“Trata la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que no es sólo una superviviente y no es sólo una víctima y aunque son cosas muy importantes, no son su identidad. No se define por algo que alguien le haya hecho o por un suceso que le haya ocurrido, aunque sean múltiples sucesos”, expresó la actriz en una entrevista durante la promoción del filme.

También se comentaba que la actriz involucró a su esposo, el actor Ryan Reynolds (Deadpool), en algunos procesos relacionados con el guion, sin consultar previamente.

La demanda de Blake Lively

En específico, Lively acusa a Baldoni de algunos comportamientos inadecuados y de generar un ambiente laboral hostil. Por ejemplo, señaló que el actor y director hacía continuos comentarios sobre su vida sexual.

En la misma línea, expuso que se sobrepasaron límites físicos durante el rodaje y que le habría hecho comentarios sexuales y de otras índoles, todos inapropiados.

La actriz también acusa que su coprotagonista se quejó de su peso con su entrenador, y la presionó para que revelara sus creencias religiosas.

Por otro lado, apunta a que Baldoni y su equipo habrían conspirado para dañar su reputación, ya que el estreno de la película, golpeó fuerte la imagen de la actriz.

Medios estadounidenses incluso filtraron supuestos mensajes de este plan. Según el New York Times, Baldoni y el productor principal del filme, Jamey Heath, contrataron a una experta en relaciones públicas de crisis, porque temían que las quejas de Lively durante el rodaje se hicieran públicas y los perjudicaran.

Lively por su parte, consignó esta contratación en la demanda, apuntando que el verdadero objetivo sería desprestigiarla.

Bryan Freedman, abogado representante de Baldoni, respondió a las acusaciones y afirmó que la demanda fue diseñada para “arreglar su mala reputación”, calificando las acusaciones como “falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas, con el objetivo de dañar públicamente”.