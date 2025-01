Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El director y coprotagonista de la película "It Ends With Us", Justin Baldoni, ha demandado a The New York Times por difamación, luego de que la actriz Blake Lively lo acusara de acoso sexual y de organizar una campaña de desprestigio en su contra. La demanda, que asciende a 250 millones de dólares, alega que el artículo del Times estaba plagado de inexactitudes y omisiones basadas en la versión de Lively, omitiendo partes clave de intercambios de texto y otra información contradictoria. La denuncia también involucra a la experta en gestión de crisis Melissa Nathan, acusada de participar en la supuesta campaña de desprestigio. Por su parte, The Times ha anunciado que se defenderá vigorosamente de la demanda, argumentando que su historia se basó en una revisión meticulosa de documentos originales.