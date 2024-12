El actor y cineasta Justin Baldoni fue despedido de la agencia de talentos WME tras una demanda por acoso sexual presentada por Blake Lively, su coprotagonista en la película "It Ends with Us", según reporta Variety. WME, una prestigiosa agencia de representación de talentos, decidió separarse de Baldoni luego de que Lively lo acusara de acoso sexual y de orquestar una campaña para dañar su reputación.

El actor y cineasta, Justin Baldoni, fue despedido de la agencia de talentos WME, que lo representaba, tras la demanda por acoso sexual de Blake Lively, según informa Variety.

WME es una importante agencia de representación de talentos estadounidense, que ha trabajado con personalidades del espectáculo de talla mundial.

Entre algunas de las figuras que han trabajado bajo el alero de WME se encuentran, por ejemplo, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Pedro Pascal, Matt Damon, Denzel Washington y Ben Affleck.

Según informa el medio, la agencia manifestó su decisión de separarse de Baldoni el sábado, después de que la actriz Blake Lively, con quien coprotagonizó la película It Ends with Us, lo acusara de acoso sexual y también de orquestar una campaña para destruir su reputación.

La agencia también representa a Lively, y frente a la gravedad de sus acusaciones, optó por desvincular a Justin Baldoni, reporta Variety. WME no emitió comentarios.

Las acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni

La denuncia, presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, apunta a una reunión que se llevó a cabo entre Lively y Baldoni para negociar el retorno del rodaje de It Ends with Us.

Esto ocurrió después de que terminaran las huelgas de los sindicatos WGA y SAG-AFTRA, por las que muchos proyectos se vieron paralizados. Según el documento, Ryan Reynolds, esposo de Lively, también estuvo presente.

En esta reunión, la actriz asegura que Baldoni se quejó de su peso con su entrenador, se refirió a su vida sexual de manera inapropiada y la presionó para que revelara sus creencias religiosas.

Asimismo, Lively reclama que tras negarse a añadir más escenas sexuales a la película, Baldoni y su equipo lanzaron una “campaña de manipulación social” para destruir su reputación.