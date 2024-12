Miguel “Negro” Piñera compartió un esperanzador mensaje este fin de semana, luego de que el viernes fuera dado de alta de la Clínica RedSalud Vitacura, donde estuvo internado debido a su delicado estado de salud.

Recordemos que, el jueves, el músico reveló que padece leucemia aguda, un tipo de cáncer a la sangre, y que el pronóstico de vida serían solo 6 meses.

Tras comunicar su diagnóstico, Piñera había manifestado que estaba listo para partir. “Me voy pleno, me voy lleno de felicidad y alegría, me voy orgulloso y con el pecho inflado de ser chileno, orgulloso de mi patria, de mi gente, del cariño que recibo”, dijo.

También se había referido a la partida de su hermano en febrero pasado, el expresidente Sebastián Piñera. “Me voy a encontrar con mi hermano, que ya me mandó un WhatsApp, me dijo: ‘trae la guitarra”, señaló.

Negro Piñera contra el cáncer

Pese a ello, tras salir del recinto médico, posteó un esperanzador mensaje. “Me dieron 6 meses de vida, no saben nada que soy guerrero y luchador y voy a ganar esta pelea contra este cáncer maldito, con la ayuda de todos ustedes arriba los corazones, mil gracias por tanto cariño”, expresó.

Posteriormente, el cantante dejó otras palabras: “gracias por tanto cariño. Estoy bien tranquilo. Hay papurri para rato. No importa que digan los doctores“, aseguró.

“El que manda está arriba y ya hablé con él. Tengo buena onda con Dios y me dijo que no me preocupe, vamos a salir adelante“, reiteró.