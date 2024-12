A pocos días de acabar, hay que mencionar que 2024 fue un año marcado por el retorno de la farándula a partir del segundo semestre. Sin embargo, desde antes venía acarreando polémicas e hitos del espectáculo, dignos de análisis.

Desde comienzos del año el mundo de la música dio de qué hablar. Todo comenzó con el anuncio de la parrilla del Festival de Viña 2024, cuando el cantante mexicano Peso Pluma fue confirmado para presentarse en la Quinta Vergara por primera vez.

El artista, en ese entonces, daba sus primeros pasos consolidando su carrera luego de la viralización en TikTok de su canción con Eslabón Armado, Ella Baila Sola.

Al mismo tiempo, el azteca había sido anunciado para presentarse en el festival estadounidense Coachella, por lo que la expectativa de los fanáticos era alta, por decirlo menos.

Sin embargo, sus letras y el contenido de las mismas le jugaron una ‘mala pasada’, pues aunque ya era apuntado como un “oda al narco” en México y otras latitudes, el debate aterrizó en nuestro país.

En ese entonces, el Sociólogo y analista político chileno, Alberto Mayol, publicó una columna de opinión en BioBioChile, donde terminó por catapultar la participación del artista en el certamen de música nacional.

“Se subirá al escenario (y todos debemos fingir que estamos ante un artista) un promotor de la cultura narco”, escribió en el texto titulado: “Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco”.

Solo semanas después, días antes de pisar el Festival de Viña, el equipo de la “Doble P” confirmó su baja del certamen, convirtiéndose en el primer “plato del Monstruo”.

El quiebre de un matrimonio de 11 años

Más adelante, a mediados de febrero, una de las primeras bombas de la nueva farándula estalló.

A través de un diario de circulación nacional, Francisco Kaminski anunciaba su separación de la modelo Carla Jara, con quien había estado en una relación por más de 11 años, e incluso se convirtieron en padres del pequeño Mariano.

Pero aunque el locutor radial aseguró que todo se había dado en “buenos términos”, su exesposa salió pronto a contrariar su versión: “Quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

Más pronto que tarde, se reveló que a la persona que se refería era Camila Andrade, co-animadora de La Caja de Pandora, quien le habría enviado mensajes a altas horas de la madrugada a su entonces esposo, los que fueron encontrados por su hijo en común.

En una entrevista posterior, Andrade aseguró que los coqueteos con Kaminski se dieron cuando el matrimonio entre ambos había terminado. Cuando ingresó a Gran Hermano en julio confirmó que estaba en una relación con el locutor radial, la que se mantiene hasta hoy. Por su parte, Carla Jara comenzó una relación con el comediante Diego Urrutia.

La polémica de nunca acabar

En abril, el cantante mexicano Christian Nodal confirmó en sus redes sociales, con una publicación conjunta, que su relación con la cantante argentina Cazzu había terminado, solo meses después del nacimiento de su hija en común, Inti.

Y aunque muchos seguidores quedaron con el corazón roto de decepción, la situación tuvo un inesperado giro cuando en junio protagonizó un par de fotografías para la revista People en Español junto a su nueva pareja, Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar.

Esto causó dudas entre los fanáticos de la pareja, puesto que la cantante mexicana era una cercana amiga de ambos e incluso se había autodenominada tía de la bebé cuando se enteró del embarazo de la trasandina.

Pero las sorpresas no terminaron ahí, pues en junio de este año Nodal y Ángela contrajeron matrimonio solo un mes después de anunciar su relación. El encargado de revelar la noticia fue el mismo Pepe Aguilar, quien publicó varias fotografías del evento en su cuenta de Instagram.

La revelación terminó generando un férreo debate entre los fanáticos del mexicano y la argentina, quienes hasta hoy abogan por el artista de su preferencia.

Sin embargo, la polémica se reavivó hace poco, cuando en octubre Aguilar concedió una entrevista a ABC News a quienes aseguró que la prensa no conocía ni el ”5% de la historia” y que todos estaban al tanto y de acuerdo con la separación.

“Creo que ni conocen 5% de la historia (…) Todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página. Todos estamos contentos, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que se ve en las redes sociales. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, aseguró.

Pero el portazo a su versión llegó solo un par de semanas después, cuando la cantante argentina decidió romper su silencio en un programa radial, donde declaró: “Yo no tenía conocimientos de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta ‘¿hay alguien más?’, y la respuesta fue ‘no’”.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios”, agregó. A lo que sumó: “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.

A día de hoy, ninguna de las partes ha logrado reconciliarse.

Las tragedias de mayo

La televisión chilena estuvo marcada por lamentables accidentes en mayo. Fue durante la madrugada del miércoles 8 que la casa de la actriz Mariana Derderián quedó envuelta en llamas a raíz de una estufa que quedó encendida.

En ese entonces, en pleno invierno, las lluvias y el frío azotaban la noche, por lo que tras un problema eléctrico se terminó incendiando la habitación de su hijo menor, Pedro, de 6 años, quien falleció.

La actriz guardó silencio por varios meses, hasta que hace una semana publicó un sentido mensaje de cómo ha llevado el duelo: “Yo quiero compartir con ustedes algo, y es que si a mí me hubiese dicho Mariana, elige, o tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido: ‘sí, lo quiero tener. Lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido”, comenzó diciendo.

“Yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido… nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad. He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre, yo no creo que yo me vaya a morir sin pena, me voy a morir de luto también”, confesó.

Pero hacia finales del mismo mes, la industria de la televisión vivió un nuevo e inesperado suceso.

Durante la mañana del jueves 23, la periodista de Canal 13, Priscilla Vargas, confirmó en vivo y en directo que Claudio Iturra había fallecido durante la noche a raíz de un paro cardíaco.

El periodista de 43 años, conocido por sus programas de viajes como Maravillas del Mundo, Ruta 5, Cultura Milenaria o El viaje de mi vida, se encontraba en ese momento en su casa en Chile, casi como una pausa de sus recurrentes aventuras, mediante las mismas que fundó su empresa de turismo Masai Travel.

Con el paso de las horas, el periodista comenzó a recibir diversos mensajes de despedida en sus redes sociales e incluso recibió un homenaje en su casa televisiva, Canal 13, al que acudieron decenas de personas.

Un traficante de personas en Hollywood

En septiembre, tras varias semanas investigandolo, la policía de Nueva York arrestó al rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs, por diversos cargos de índole sexual.

Con delitos como tráfico de personas, agresión sexual, violación, tráfico sexual, extorsión y prostitución, e incluso violencia intrafamiliar, entre otras acusaciones a su haber, el artista encendió las alarmas de Hollywood.

¿La razón? La mayoría de estos delitos habrían ocurrido en medio de sus míticas ‘White Partys’ donde acudían famosos de la talla de Jay-Z, Beyonce y hasta su expareja, Jennifer López.

A su vez, se reveló un cruento video donde el cantante de “I’ll Be Missing You” golpeó ferozmente Cassie Ventura, su expareja, en un hotel donde incluso la arrastró por el pelo, lo cual quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Actualmente, Diddy sigue detenido en el centro de detención de Brooklyn, Nueva York, y aunque ha insistido en su inocencia, la justicia no ha accedido a darle la libertad bajo fianza.

La despedida de un ídolo adolescente

Hace solo dos meses, el mundo de la música le dijo adiós a Liam Payne, el recordado integrante de One Direction, quien se encontraba en Argentina en ese entonces.

Tal como reportaron los medios en esa oportunidad, el artista de 31 años cayó desde el balcón del cuarto piso (planta) de su hotel, por razones que aún son materia de investigación.

No obstante, en su habitación se encontraron elementos relacionados con el consumo de drogas.

Finalmente, el artista fue repatriado 20 días después de su deceso para su funeral, instancia en la que todos los integrantes de la banda británica se volvieron a reunir tras ocho años de su separación.

Aunque la justicia argentina imputó a 3 personas por su presunta relación con la muerte de Liam Payne, su deceso continua en investigación.