El famoso rapero y productor estadounidense Sean Diddy Combs, enfrenta múltiples demandas y acusaciones por agresiones, abuso y tráfico sexual, incluyendo alegaciones de obligar a mantener relaciones sexuales, suministrar drogas sin consentimiento y participar en actividades de tráfico sexual. Las acusaciones vienen de varias mujeres, incluyendo su ex esposa Cassandra Ventura, quien presentó demandas por años de abusos sexuales. Tras una investigación policial y la publicación de imágenes que lo incriminan, Combs fue arrestado el 16 de septiembre bajo cargos de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, declarándose inocente y prometiendo luchar por su nombre y familia.

El rapero y productor estadounidense, Sean Diddy Combs, que ha sido uno de los más famosos en el mundo del hip-hop, fue arrestado y enfrenta una serie de demandas y acusaciones por agresiones, abuso y tráfico sexual.

No es la primera vez que se le ve envuelto en graves acusaciones criminales, pues en el año 2001, según el medio The New York Times, el rapero conocido como “Diddy”, fue objeto de juicio por un tiroteo en un club nocturno de Manhattan. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos.

Diddy continuó con su vida de lujos y fiestas desenfrenadas, hasta noviembre del 2023, momento en que la artista y exesposa del magnate, Cassandra Ventura presentó una demanda por sufrir años de agresiones y abuso sexual.

¿De qué cargos se le acusa?

Ventura, además presentó cargos por tráfico sexual, suministrarle drogas sin su consentimiento, forzarla a mantener relaciones sexuales con hombres frente a Diddy, mientras él grababa estos encuentros, y obligarla a visitar sitios para encontrar trabajadoras sexuales que quisieran participar de sus fiestas llamadas “Freaks Offs”.

Luego de Cassandra, cinco mujeres acusaron al rapero por agresión sexual y tres por tener una conducta sexual inapropiada ante ellas.

En diciembre del mismo año, una mujer presentó cargos por haber sido violada a sus 17 años por un grupo de hombres, dentro del cual se encontraba Combs, en 2003.

Cargos actuales

Para febrero del 2024, el productor Rodney Jones Jr, también conocido como Lil Rod, quien ha trabajado en el último álbum de Sean Combs, lo demandó por abuso sexual.

El productor aseguró que Combs le tocaba sus genitales sin su consentimiento, lo obligaba a tomar drogas y le exigía contratar trabajadoras sexuales.

Ya en marzo de este año, la policía estadounidense bajo una investigación federal por tráfico sexual, allanó las casas de Diddy en Los Ángeles y Miami, y le confiscaron dispositivos electrónicos.

A pesar de todos los cargos que se presentaron contra el rapero, la policía no encontró pruebas consistentes para arrestarlo, hasta mayo de 2024, en donde el portal de noticias Cnn, publicó imágenes exclusivas de una cámara de seguridad. En ella se ve a Diddy golpeando a Cassandra Ventura.

Con esa prueba irrefutable y las demandas acumuladas por parte de sus víctimas, arrestaron a Combs el pasado 16 de septiembre, bajo la demanda del fiscal de New York, Damian William. Los argumentos detrás de su detención son “crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución”, declaró la Fiscalía de New York Sur.

Por su parte, Diddy Combs se declaró inocente de todos los cargos, “Permítanme ser absolutamente claro, no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, expresó el rapero, consigna el The New York Times.