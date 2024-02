Viña 2024 confirma baja de última hora de Peso Pluma: artista argentino se presentará en su lugar

El mexicano finalmente no estará en Viña 2024. 'Trueno' tomará su lugar.

La madrugada de este viernes se confirmó que Peso Pluma finalmente no será parte de Viña 2024, por lo que la última noche será abierta por María Becerra.

Asimismo, la organización anunció que el reemplazo del cantante mexicano será el argentino ‘Trueno’.

El equipo del artista urbano indicó que, en las últimas horas, se decidió suspender toda su gira por Latinoamérica.

“Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos / festivales pautados en Viña Del Mar, Lima y Asunción”, indicaron.

Aquella noche de festival, última del certamen, todavía tenía entradas por vender.

Polémicas de Peso Pluma

Hay que señalar que Peso Pluma ha generado bastante polémica en el último periodo, a raíz de su reciente quiebre con la cantante Nicki Nicole.

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo, dejando entrever que terminó su relación con el cantante detrás de “Bellakeo”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, añadió.

Asimismo en un momento el presidente del directorio de TVN (Canal organizador), Francisco Vidal, incluso puso en duda su presentación en la Quinta Vergara.

No obstante, con el paso de los días aquella situación se fue evaluando y, finalmente, se había ratificado su show.

“La Organización del certamen identifica el prestigio internacional de Peso Pluma como artista. Su música, además de millones de escuchas en todas las plataformas, está presente también en importantes escenarios, siendo confirmado el día de ayer para Coachella, uno de los tres festivales más grandes del mundo”, indicaron en un escrito.