La cantante Lizzo abordó las demandas en su contra por acoso sexual, discriminación racial y ambiente laboral hostil, a más de un año de que tres ex bailarinas de su gira presentaran las acusaciones.

La artista estuvo en el podcast Baby, This Is Keke Palmer, donde volvió a hablar del tema y explicó como impactó en su carrera. Según Lizzo, se trataría de una traición.

“Estaba viviendo literalmente mi sueño, y luego la gira terminó y tres ex bailarinas simplemente me sorprendieron por completo con una demanda. Me dolió mucho porque eran tres ex bailarinas, así que no estaban en la gira. No terminaron la gira con nosotras”, explicó.

“Pero, independientemente de eso, estas fueron personas a las que les di oportunidades. Estas eran personas que me agradaban y las apreciaba como bailarinas, las respetaba como bailarinas”, agregó.

Lizzo tras las demandas en su contra

En la entrevista, Lizzo explicó que ahora está enfocada en su salud y que intenta aprender de este proceso para ser una mejor líder en el futuro. Aunque aclaró que no tiene remordimientos.

“Escuché todas las otras cosas como el acoso sexual, y pensé, ‘están intentándolo bien, no sé qué están tratando de hacer’. Pero este es el tipo de cosas que los medios pueden convertir en algo que no es. Seamos claros, no hice nada malo“, sentenció.

Quienes demandaron a Lizzo fueron las ex bailarinas de su gira Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, mientras que tiempo después la estilista Asha Daniels presentó una nueva demanda acusando a la cantante de promover un entorno laboral racista y sexualizado.

Lizzo negó categóricamente las acusaciones y dijo que si bien su equipo continúa trabajando en ello, una ya fue rechazada. “Un juez vio esto en un juzgado, vio la evidencia y dijo: ‘okay, no podemos permitir que esto continúe’, porque la evidencia estaba evidenciando en contra de las demandantes“, aseguró