Negro (Miguel) Piñera reveló que enfrenta un complejo diagnóstico de leucemia aguda, un tipo de cáncer a la sangre, con un pronóstico de vida de solo seis meses. El hermano del expresidente Sebastián Piñera, dijo que no le teme a la muerte y que este no sería un mal momento para partir.

En un adelanto de una íntima entrevista con Primer Plano, el músico contó que su pronóstico de vida es bastante breve.

“Esta vez la doctora me dijo: ‘negro, te quedan 6 meses’“, reveló el hermano del expresidente Sebastián Piñera, que falleció en febrero pasado.

En la instancia, Miguel también reconoció que no le teme a la muerte, “me voy a encontrar con mi hermano, que ya me mandó un WhatsApp, me dijo: ‘trae la guitarra"”, afirmó.

Asimismo, planteó que “me quiero morir sin dar pena, no quiero dar lástima”, y agregó “siento que no es un mal momento para partir”.

Miguel “Negro” Piñera tras diagnóstico de leucemia

El cantante también emitió unas palabras usando sus propias redes sociales. “Queridos amigas y amigos, como ya sabrán, estoy muy delicado de salud. Este año no ha sido fácil, partió mi hermano el pasado 6 de febrero”, señaló.

“Gracias a Dios, durante estos meses he tenido el honor de recorrer mi Chile lindo y querido, cantando y haciéndole un humilde homenaje a mi hermano Sebastián. Se vienen tiempos difíciles”, añadió en un post de Instagram.

“Solamente quiero agradecer todo el cariño del mundo que me han dado durante mis 50 años de trayectoria musical. El honor de haberme presentado ante ustedes ha sido mío. Abrazos, gracias Chile y arriba los corazones”, concluyó.

Cabe mencionar que la leucemia aguda, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NIH), “es un tipo de cáncer por el que la médula ósea produce grandes cantidades de células sanguíneas anormales“.

La más común en adultos es la leucemia mieloide aguda (LMA) y “por lo general, este tipo de cáncer empeora rápido si no se trata“, señala el organismo.