Después de 21 meses de gira, Taylor Swift está próxima a cerrar su exitoso Eras Tour en Canadá, esto después de haber pasado por todos los continentes con su show que fue un Sold Out indiscutido en todas las latitudes.

La estadounidense realizará tres fechas en Vancouver, el 6, 7 y 8 de diciembre, para luego tomar un descanso antes de Navidad.

Por supuesto, esto ha causado gran expectación en sus fanáticos, principalmente en aquellos que no han tenido la oportunidad de presenciar uno de sus conciertos en vivo, por lo que la productora detrás del evento optó por poner a la venta una nueva ubicación para que todos puedan disfrutar del show, aunque no sea por completo.

Tal como se puede ver en el sitio de Ticketmaster, ticketera encargada de la venta, los boletos tienen un valor de 16 dólares canadienses, algo así como 11 mil pesos chilenos, pero tienen una “letra chica”: son detrás del escenario.

Con la advertencia de ser “solo para escuchar” puesto que desde el lugar no es posible ver, ni siquiera, las pantallas de la transmisión en vivo.

Por supuesto, las condiciones de las entradas han causado debate entre los fanáticos, pero aun así, se espera que estos tickets sean todo un éxito en ventas, pues varios seguidores se han mostrado dispuestos a lo que sea por escuchar a Taylor Swift. Sin ir más lejos, en redes sociales incluso se ha podido evidenciar como los fans se quedan en los estacionamientos de los recintos o a las afueras, solo para escucharla pese a no tener entradas.

🏟️| Ticketmaster is now offering “listening-only” tickets for the last 3 shows in Vancouver, Priced at about $16! The stadium will be packed!🥲 pic.twitter.com/oK15uPW3Ha

— Taylor Swift Updates 🩶 (@swifferupdates) November 25, 2024