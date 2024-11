El ‘Rocketman’ británico, Elton John, reveló en una reciente entrevista que perdió la visión por completo de su ojo derecho y que el izquierdo “tampoco está en las mejores condiciones”, todo esto después de contraer una bacteria en Francia hace unos cuatro meses.

El artista, que se encuentra promocionando su próximo documental biográfico, habló con Good Morning America a quienes aseguró que actualmente está “atascado” en la producción de nueva música por las complicaciones que le ha generado el problema de salud.

“Ha pasado un tiempo desde que hice algo. Lamentablemente perdí la visión en mi ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia“, dijo al programa estadounidense. “Han pasado cuatro meses y no he podido ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones”, agregó.

Aunque el cantante admitió que sus médicos tienen esperanza de que recupere la visión, el problema ha afectado tanto su vida personal como profesional, pues tampoco ha podido volver al estudio para grabar nueva música.

“Puedo hacer cosas como estas (entrevistas), pero ir al estudio y grabar… no lo sé, porque no puedo ver ni las letras”, detalló. Sobre lo mismo agregó: “No puedo ver nada, no puedo leer nada”, insistió.

“Never too late”, el nuevo documental de Elton John

Con su estreno planificado para el 13 de diciembre, el artista británico revelará inéditos pasajes de su carrera y vida personal en su documental “Never too late”.

La producción que será parte del catalogo de Disney+ es dirigida por el esposo de Elton John, David Furnish junto a R.J. Cutler.

De acuerdo a Infobae en el documental se relatarán los primeros cinco años de su carrera, los que se contrastarán con su gira de despedida la cual finalizó en 2023.