A comienzos de esta semana, el actor de Mega, Oliver Borner, anunció su compromiso con la bailarina, Tatiana Fernández, a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, los creadores de contenido compartieron una serie de fotografías del momento en que el intérprete de “Nacho” en ‘Como la vida misma’, le entregó el anillo de compromiso a una emocionada ‘Tati’ tras cinco años de relación.

Ahora, el actor reveló cómo planificó todo sin que su pareja sospechara de las señales, pues le pidió matrimonio en el patio de su casa, el cual fue completamente adornado.

Tal como mostró en el registro cargado a sus redes, Oliver quería hacer la petición el día del cumpleaños de la actriz de NTV, sin embargo, ella comenzó a notar las señales, por lo que decidió atrasar la propuesta.

“A Tati es muy difícil hacerle sorpresas, pero esto fue tan bien planeado que no se lo esperaba”, comenzó diciendo. “Hace mucho tiempo teníamos ganas de ir al Giratorio (restaurante) y dije ‘es el día perfecto para poder hacerlo"”, agregó.

Por ello, le pidió a la ex Rojo usar un atuendo más elegante para la ocasión, sin saber lo que pasaría más tarde. “Debo admitir que estuve todo el día con dolor de estómago, incluso en el restaurante no comí casi nada”, reveló en referencia a los nervios que tenía.

Tras ello, se fueron en su auto hasta su casa, donde tal como mostró en un video, iban cantando hasta que Borner le puso pausa a la música.

“Aquí entraron mis nervios”, relató mientras en el registro se podía ver como le extendía un antifaz para cubrirse los ojos. Entre risas, la joven le preguntó varias veces “¿Por qué?”.

“Yo creo que en este momento la Tati ya se lo esperaba y vendría todo lo que ustedes vieron (…) Me acuerdo del día y todavía me dan nervios“, reconoció mientras repetía el registro con la sorpresa de la bailarina.

Oliver Borner también mostró la reacción más tarde de Tati Fernández, quien no pudo ocultar su felicidad mientras mostraba el anillo de compromiso.

En conversación con Página 7, la ex Rojo confesó que, en efecto, no se esperaba la sorpresa pese a sus sospechas que comenzaron unas semanas antes: “Lo habíamos hablado, pero como para tres años más, pero me sorprendió bastante. Estoy muy feliz”.

“Con Oliver ya hemos construido nuestra cosa más adulta de pareja en el sentido de que tenemos un lugar que ya es de los dos, y nuestras cosas que pensamos a futuro (…) somos muy viejos chicos”, dijo y afirmó que el compromiso llegó a oficializar una relación que ya tienen.