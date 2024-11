La actriz Christina Applegate reveló en el podcast MesSy que está enfrentando un difícil momento debido a la esclerosis múltiple que le provoca fuertes dolores agudos, extendiéndose ahora a sus extremidades, dificultándole tareas cotidianas como levantar el celular. A sus 52 años, ha tenido que guardar reposo por la brusquedad de los síntomas, expresando que es increíblemente doloroso e incómodo. El diagnóstico llegó durante las grabaciones de la serie Dead to Me en Netflix, tras hormigueos en brazos y piernas.

La actriz Christina Applegate afirmó que se encuentra atravesando un duro momento, luego que la esclerosis múltiple que la aqueja, ha empezado a afectar su vida.

Applegate reconocida por interpretar a Kelly Bundy, de la serie “Married with Children”, detalló recientemente que los síntomas de la enfermedad que afecta el sistema nervioso central, le provoca fuertes “dolores agudos”.

Durante el podcast MesSy, donde es la anfitriona, Applegate afirmó que siente que los malestares de la enfermedad se han ido agravando y ahora se extendieron hacia sus extremidades, lo que le dificulta realizar tareas cotidianas como levantar el celular o apretar el control remoto del televisor.

“Me acuesto en la cama gritando”, expresó la actriz de 52 años.

También en la instancia reveló que por los fuertes dolores, debe guardar reposo debido a la brusquedad de los síntomas. “He trabajado casi 50 años, así que estoy más o menos bien con eso”, dijo con humor.

Desde el momento en que intenta ponerse de pie, cuenta que ya puede anticipar cómo será su día. En tono de broma, dijo que varias veces debe quedarse en cama para evitar ir al baño.“Es tan increíblemente doloroso, tan difícil y tan incómodo”, relató Applegate.

El duro diagnóstico de Christina Applegate

En una típica escena de baile durante las grabaciones de la serie de Netflix, Dead to me, fue que Applegate se dio cuenta de que algo no iba bien con su cuerpo. Fueron una serie de hormigueos en sus brazos y piernas, que la llevaron a consultar a un médico.

Ya en agosto del 2021, la intérprete reveló a través de Twitter (ahora “X”) que padecía la enfermedad crónica que va progresando en el tiempo.

Así las cosas, esta patología que tiene un alto componente degenerativo, provoca síntomas neurológicos, como parálisis, dolor, espasticidad -aumento del volumen de los músculos y rigidez en ellos-, habla escandida o cerebelosa – no se coordina el lenguaje para poder hablar-, además de temblor al estar de pie o desequilibrio al caminar, indicó el neurólogo Carlos Navarrete de Clínica Dávila a BBCL.

De hecho, para el especialista en estos casos, es primordial realizar un diagnóstico temprano, para evitar que los síntomas empeoren a largo plazo.

“Cada persona con esclerosis múltiple puede tener diferentes síntomas (…) hay pacientes que en pocos años se agravan y llegan a tener que usar bastón e incluso sillas de ruedas. No se puede predecir la evolución”, indicó Dávila.