Tras ser constantemente criticada por su cuerpo en redes sociales, la cantante, Selena Gómez, reveló que padece SIBO, una enfermedad que afecta a su intestino delgado.

No es primera vez que una artista es criticada por su estado físico, al igual que no es la primera oportunidad que la cantante y actriz, es apuntada de manera negativa por diversos aspectos de su vida, en especial cuando se trata de su apariencia.

Tras su paso por Los Ángeles, para presentar la cinta ‘Emilia Pérez’ en el marco del Festival de Cine Francés Americano, la actriz fue criticada por su cuerpo, al igual que por su vestuario.

Selena Gómez revela que padece SIBO

La cantante lució un vestido negro que dejaba al descubierto una pierna. Como es costumbre, posaba ante las cámaras con la mano en la cintura o cubriendo su vientre, lo que, en un inicio, desató rumores de embarazo, una especulación que ha circulado desde que confirmó su relación a principios de diciembre pasado, afirma revista Hola!.

Otras personas apuntaron sobre su elección de vestido, asegurando que no fue la opción ideal, pues simplemente buscaba ocultar su figura.

De esta manera, una serie de comentarios dieron vuelta en redes sociales, los cuales llegaron hasta Gómez, quien no dudó en responder por el mismo medio.

Según señala el medio citado, la cantante habría hecho frente a las críticas a través de un video en TikTok, el cual posteriormente eliminó.

“Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama”… “No me importa no parecer un dibujo con figura de “palitos”. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy humana”, dijo la actriz.

¿Qué es el SIBO?

Según Mayo Clinic, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés), se produce cuando existe un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en aquella parte del tubo digestivo.

Por ello, el crecimiento excesivo de las bacterias, comúnmente se produce cuando “una circunstancia, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias“, se detalla.

Además, esta afección también puede ser el resultado de problemas estructurales y de algunas enfermedades.

Entre sus síntomas, se encuentra pérdida del apetito, dolor abdominal, hinchazón, diarrea, mala nutrición, entre otras.

Recordemos que la cantante también padece Lupus, una patología en donde el sistema inmune del individuo ataca a sus propias células y que afecta a al menos 5 millones de personas en el mundo.