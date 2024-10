Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cantante Rita Ora quebró en llanto durante un concierto en Osaka, Japón, al interpretar la canción "For you" que grabó con Liam Payne para "Cincuenta sombras liberadas", luego de la trágica muerte del ex One Direction. Incapaz de seguir cantando, Rita pidió a sus coristas y al público que la apoyaran, finalizando la canción visiblemente afectada. La imagen de ambos proyectada en pantalla la llevó a cubrirse el rostro con lágrimas, dejando un emotivo momento en el escenario.