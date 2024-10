Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde un hotel en Buenos Aires, según medios argentinos. TMZ reveló declaraciones anteriores del artista sobre pensamientos suicidas durante su tiempo en la banda, relacionados con problemas de alcohol y medicamentos. Además, se generó polémica por supuestas presiones para un aborto durante su relación con Maya Henry. Payne también admitió que no disfrutaba la música de One Direction, ya que se escribía pensando en la venta en giras, esquema que continuó en su carrera solista.