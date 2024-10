La tarde de este miércoles se informó la muerte de Liam Payne, uno de los integrantes del ex grupo de pop británico One Direction.

El músico de 31 años, habría caído desde el tercer piso de un hotel en la ciudad de Buenos Aires, en un hecho que investiga la policía argentina.

Fans del artista, que actualmente mantenía una carrera musical en solitario, están comenzando a aglomerarse a las afueras del recinto.

De acuerdo con TMZ, Payne había llegado a la capital argentina a fines de septiembre, junto a su novia Kate Cassidy. Según el reporte, ella se marchó el 14 de octubre, mientras que Liam alargó la estadía y se registró en el Hotel Casa Sur Palermo.

Testigos aseguraron haberlo visto caer desde una habitación del tercer piso del hotel, pero se desconoce si es que fue o no un accidente.

El medio argentino Infobae, informó que la policía llegó al lugar luego de una llamada al 911, que reportó a “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME) constató su deceso.

“Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación“, declaró Alberto Crescenti, titular del SAME.

Por el momento, su muerte se investiga como “presunto suicidio”.

📍Casa Sur, hotel en Palermo donde falleció Liam Payne, ex integrante de One Direction.

Están los bomberos en las instalaciones pero no se retiró el cuerpo por el momento.

Policías retiraron sus maletas y pertenencias. #LiamPayne pic.twitter.com/6081WKUjGS

— Gabi Santapaola (@GabiSantapaola) October 16, 2024