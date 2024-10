El caso de Sean "Diddy" Combs, envuelto en un escándalo de proporciones que lo tiene privado de libertad mientras se investiga su implicación con diversas personalidades, incluyendo a Usher, ha generado controversia. La relación entre ambos se remonta a los años 90, cuando Combs actuó como mentor del joven Usher, quien vivió en la casa del productor y experimentó situaciones controvertidas. Además, se especula sobre la conexión entre Combs, Usher y Justin Bieber, siendo este último descubierto por Usher a los 13 años y posteriormente presentado a Combs, lo que ha generado teorías y especulaciones sobre posibles abusos de poder. A pesar de esto, Bieber no ha comentado públicamente sobre el caso, mientras que Usher eliminó sus redes sociales. La relación entre estas figuras del entretenimiento ha sido objeto de análisis y críticas en medio de un escenario de incertidumbre y polémica.

El pocos meses, el caso de Sean “Diddy” Combs se transformó en un escándalo de proporciones que lo tiene privado de libertad mientras se realiza una investigación donde hay decenas de involucrados, desde víctimas hasta estrellas que participaban en sus fiestas y una de esas es precisamente Usher.

El rapero que en este 2024 protagonizó el show de medio tiempo en el Súper Bowl que tuvo hasta a Taylor Swift bailando al ritmo de sus canciones, sostiene una gran relación con Sean “Diddy” Combs, una que se remonta a cuando él tenía solo 13 años.

Comenzaba a construir una carrera en la música, en plenos años 90, y se encontró con Combs, quien se transformó en su mentor, pero con el paso de los años, parece que también en su peor pesadilla.

Lo más terrible que se comenta durante estas semanas, es que así como Diddy es el mentor de Usher, este lo es para Justin Bieber. De ahí que las teorías conspirativas se tomen internet, aunque también hay muchos que tratan de explicar la relación de los artistas.

La relación entre Sean “Diddy” Combs y Usher

Para entender la relación que existe entre Sean “Diddy” Combs y Usher Raymond hay que remontarse a 1994, cuando el productor reconoció el talento del joven rapero y lo reclutó para su señaló LA Reid, consignó Forbes.

En aquella época Usher tenía 15 años y comenzaba a trabajar con un adulto Diddy, que a sus 25 años ya trabajaba en lo que mejor podía hacer, descubrir talentos que luego serían parte de la historia del R&B.

Sin embargo, ese trabajar no implicaba solamente ir al estudio de grabación, ya que el sello envió a Usher a vivir con Diddy en su casa de Scarsdale en Nueva York.

De esa experiencia, Usher habló en 2004, en una entrevista para Rolling Stone que durante los últimos días revivió.

“(Diddy) Me presentó a un conjunto totalmente diferente de mierda, sexo, específicamente”, señaló Usher, refiriéndose a su periodo en la casa del productor.

“Siempre había chicas alrededor…Abrías una puerta y veías a alguien haciéndolo, o a varias personas en una habitación teniendo una orgía. Nunca sabías qué iba a pasar”, indicó el cantante.

Las declaraciones brindadas en 2004 dieron cuenta de la particular experiencia que tenía Usher cuando era solo un niño de 15, entrando a los 16 años y recién experimentando en el mundo musical.

“De ninguna manera”

Otra entrevista que revivió el pasado de Usher junto a Sean Diddy Combs es en un episodio de “The Howard Stern Show” de 2016, donde el cantante nuevamente se refirió a su periodo viviendo junto al productor, que fue un año.

El conductor mencionó “Eso es una loca idea de LA Reid, ‘te enviaremos a algo llamado Puffy Flavor Camp’, si, así se llamaba, y tu ibas con Puff Diddy”, añadiendo, “la casa de Puffy estaba llena de chicas y con orgías sin parar, ¿no?”.

En la ocasión, Raymond, quién reía ante las palabras de Stern, indicó, “No, en realidad no, pero bueno, fue curioso. Tuve la oportunidad de ver algunas cosas”, pero no lo afirmó como tal.

“Fui allí para ver el estilo de vida y lo vi”, continuó. “Pero no sé si podría permitirme el lujo de entender lo que estaba viendo. Era bastante salvaje. Era una locura”, consignó The New York Times.

Aunque hay una frase que es la que más llama la atención de toda su entrevista y es cuando Howard Stern toca la fibra más sensible del cantante.

Howard le preguntó a Usher su alguna vez enviaría a sus hijos a la casa de Sean “Diddy” Combs, a lo que él señaló rotundamente, “De ninguna manera”.

Usher descubrió a Justin Bieber ¿Se lo entregó a Diddy?

Una de las interrogantes que más se comenta durante las últimas semanas es cual es el papel que tiene Justin Bieber en todo este caso.

Recordemos que el cantante de “Yummy”, fue descubierto por Usher Raymonds cuando este tenía 13 años y es precisamente el rapero que encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl de este año quien se hizo cargo del canadiense en Estados Unidos.

Es en medio de esto que Justin Bieber es invitado a pasar 48 horas con Sean “Diddy” Combs, lo que sería registrado a través de un video.

Según explica The New York Times, Combs señaló “No podemos revelar dónde nos juntamos ni qué hacemos, pero es sin duda el sueño de cualquier quinceañera”.

Sigue recalcando que, “Me han dado la custodia de él. Ha firmado con Usher. Yo tenía la tutela legal de Usher cuando hizo su primer álbum. Yo hice el primer álbum de Usher. No tengo la tutela legal de él, pero durante las próximas 48 horas estará conmigo. Y vamos a volvernos locos a más no poder”.

El mensaje de Diddy levantó todas las alarmas este 2024, cuando muchos especulan lo que podría haber pasado en esas 48 horas, en las que se especula que Bieber podría haber sido testigo o víctima de los abusos de poder que cometía Combs.

La relación de Diddy y Justin Bieber

Sean “Diddy” Combs mantuvo una relación relativamente cercana a Justin Bieber, aunque Forbes destaca que en los últimos años se vieron con menor frecuencia.

Sin embargo, con el escándalo que afecta a Sean “Diddy”, son muchos los fans que se volcaron a revisar el material que podría mostrar luces de qué ocurrió en esa época.

Infobae recoge una entrevista que tuvieron untos en 2011 cuando ambos estuvieron invitados al programa de Jimmy Kimmel, “Jimmy Kimmel Live”.

En la ocasión, Diddy dice que se hicieron amigos de una forma muy extraña, aunque lo considera un “hermano pequeño”.

En la conversación, Sean cuenta que le regaló un Lamborghini, al que tuvo acceso por uno o dos días, para luego advertirle, “Y tuvo acceso a la casa. Y sabe que es mejor no hablar sobre las cosas que hace con su hermano mayor Puff en televisión nacional”, mientras toda la audiencia reía.

Diddy, Bieber, Usher

Si bien la advertencia pasó desapercibida en ese momento, ahora cobra otro sentido, considerando que Sean “Diddy” Combs está encarcelado enfrentando cargos federales de extorsión, tráfico sexual y fraude, consigna Infobae.

Hasta el momento, Justin Bieber, quien recientemente fue padre de un niño, Jack Blues Bieber, con Haley Bieber, no se ha referido al hecho y tampoco a las acusaciones contra Diddy, aunque fuentes cercanas al arista señalan que no lo está pasando bien con todo lo que está ocurriendo.

“Completamente asqueado” es cómo se definía el cantante ante lo que está pasando con el rapero y productor, con quien no quiere tener ningún tipo de relación.

Por su parte, Usher desactivó su perfil de “X” borrando todos sus tweets, aunque se defendió diciendo “Hackearon mi cuenta”, sin embargo, tampoco se ha referido al escándalo que afecta a Sean “Diddy” Combs, en el que podría estar involucrado, aunque no se sabe si como víctima o victimario.