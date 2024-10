La actriz Jenna Fischer, conocida por su papel como "Pam Beesly" en The Office, reveló su batalla contra un cáncer de mama triple positivo diagnosticado en 2023, del cual ya se está recuperando tras someterse a cirugía, quimioterapia y radioterapia. Fischer compartió su historia en Instagram, destacó la importancia de las mamografías anuales y agradeció el apoyo de familiares y amigos.

Jenna Fischer, la actriz que interpretó a “Pam Beesly” en The Office, reveló su desconocida lucha contra un cáncer de mama triple positivo, que le fue diagnosticado en 2023 y del cual ya se estaría recuperando.

Según contó a través de un post en Instagram: “En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radiación ahora estoy libre de cáncer“, escribió.

La actriz aprovechó el mes de la concientización para contar su historia, que había mantenido reservada hasta ahora. Todo comenzó después de una mamografía de rutina que se hizo hace un año, inspirada por otras mujeres que también lo hacían.

“Después de los resultados no concluyentes de esa mamografía debido al tejido mamario denso, mi médico ordenó una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo. Me ordenaron una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1”, recordó.

De acuerdo con Fischer, se trata de una forma agresiva de cáncer de mama, pero que responde bien al tratamiento. En su caso, requirió una lumpectomía para extirpar el tumor, así como quimioterapia y radioterapia.

La intérprete de “Pam”, también explicó qué fue lo que la motivó a revelar su diagnóstico. “Hago este anuncio por varias razones. En primer lugar, estoy lista para dejar atrás las pelucas. En segundo lugar, para implorarles que se hagan sus mamografías anuales“, escribió.

“Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría haberse propagado”, advirtió.

Si bien Jenna Fischer decidió no hacer público el diagnóstico, comentó que se apoyó en familiares y amigos cercanos. Además, no dejó de lado sus proyectos, como el podcast Office Ladies, que hace con Angela Kinsey, compañera de elenco en la recordada serie.

“Durante mucho tiempo, ella fue la única persona en mi lugar de trabajo que lo sabía. Cuando perdí el cabello, ella usaba sombreros en nuestras reuniones de trabajo para que no fuera la única. Cuando necesitaba un descanso, nos lo tomábamos. Tengo mucha suerte de tener una carrera con este tipo de flexibilidad”, planteó.

Por último, la actriz explicó que lo peor ya está superado y que se siente “muy bien”.