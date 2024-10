¿Terminaste una temporada o llegaste al final de un programa y no sabes qué ver después? Acá te contamos cuáles son las mejores series de todos los tiempos, según datos de audiencia y críticas de usuarios.

Por casi 100 años, las series nos han amarrado a los televisores semana a semana, o a diario, para averiguar cómo desenlaza una historia. Mediante la propia modernización del mercado, hoy son pocas las personas que nunca han seguido el desarrollo de un contenido por TV.

Con la llegada de las plataformas de streaming, ese número se ha reducido al punto de que, según cifras de VTR, en Chile un 76% de las personas ve series, y cerca de un 50% lo hace a través de este tipo de espacios de pago.

A través de la medición de audiencias en tiempo real, y la evaluación del público, es que las series y películas terminan posicionándose unas a otras para competir por cuál es la mejor.

Hoy, plataformas como Letterbox, Rotten Tomatoes, IMDb y otras, permiten que los usuarios califiquen las producciones y den su opinión respecto a cuán buena o mala es una pieza, de esta forma es que pueden conocerse este tipo de ránkings.

El sitio de noticias de espectáculos, Pubity, agrupó las calificaciones disponibles en los mencionados sitios de críticas, hasta un total de 12, para conocer cuáles son las 50 mejores series de todos los tiempos. Revísalas a continuación:

1. Breaking Bad

2. Game of Thrones

3. Chernobyl

4. The Sopranos

5. Band of Brothers

6. The Wire

7. Better Call Saul

8. Stranger Things

9. Sherlock

10. Peaky Blinders

11. The Twilight Zone

12. Fleabag

13. Fargo

14. House

15. Friends

16. Dark

17. The Office

18. Succession

19. Battlestar Galactica

20. Freaks and Geeks

21. Mad Men

22. Narcos

23. Mindhunter

24. Mr. Robot

25. Black Mirror

26. Heartstopper

27. Severance

28. It’s Always Sunny in Philadelphia

29. The Boys

30. Seinfeld

31. Peep Show

32. The Last of Us

33. When They See Us

34. The Mandalorian

35. Lost

36. Line of Duty

37. Deadwood

38. Mare of Easttown

39. Hannibal

40. The Bear

41. Boardwalk Empire

42. Atlanta

43. Vikings

44. Twink Peaks

45. The Shield

46. Happy Valley

47. True Detective

48. The Haunting of Hill House

49. The Americans

50. Justified