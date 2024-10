Este lunes, APS confirmó la muerte de la madre de Whitney Houston a los 91 años. La mujer estaba aquejada de Alzheimer.

La madre de la cantante falleció en su casa de Nueva Jersey, Estados Unidos, mientras recibía cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer, según informó su nuera Pat Houston a The Associated Press.

Cissy Houston, famosa cantante de música gospel, murió rodeada de su familia.

Muere la madre de Whitney Houston

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia“, dijo Pat en un comunicado.

Sumado a ello, mencionó que las contribuciones de su suegra a la música popular y la cultura son “incomparables”.

“Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba enormemente por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en el primer plano de nuestros corazones“, aseguró.

Carrera musical de Cissy Houston

La madre de Whitney Houston también estuvo ligada al mundo del espectáculo y la música. En 1938, comenzó su carrera y grabó más de 600 canciones en diversos géneros, detalla AP News.

Cissy fue ganadora dos veces del Grammy, por sus álbumes “Face to Face” en 1997 y “He Leadeth Me”, al año siguiente, en la categoría de mejor álbum tradicional de soul gospel.

Además, actuó junto a conocidos músicos como Elvis Presley y Aretha Franklin.

Sumado a ello, escribió tres libros: “He Leadeth Me”, “How Sweet The Sound: My Life with God and Gospel” y “Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped”.